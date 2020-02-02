В Україні впала ціна на газ: у Гончарука розкрили подробиці

В Україні середня митна вартість природнього газу в січні 2020 року знизилася порівняно із січнем 2019 року з 324 дол/тис. м3 до 173 дол/тис. м3.

"У січні 2020 року, у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, спостерігалось зменшення цін на окремі групи товарів, що обумовлено зниженням світових цін на такі товари", – повідомила пресслужба Кабінету міністрів.

Одночасно із цим у минулому місяці знизилася середня митна вартість низки інших товарів, зокрема:

бiтумiнозного вугiлля – з 0,16 дол/кг до 0,09 дол/кг;

поліестерів у первинних формах – з 1,31 дол/кг до 1,01 дол/кг;

фунгіцидів, гербіцидів, інстицидів, родентицидів – з 21,8 дол/кг до 17,7 дол/кг;

руди та концентратів марганцевих – з 0,18 дол/кг до 0,13 дол/кг.

В Україні середня митна вартість природнього газу в січні 2020 року знизилася порівняно із січнем 2019 року з 324 дол/тис.м3 до 173 дол/тис.м3

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кабінет міністрів схвалив фіксовану на весь опалювальний сезон гарантовану ціну на газ для населення на рівні 8 тис. грн/1 тис. куб. м.

"Кожен українець від сьогодні може підключитися до спеціальної програми "Гарантована ціна на газ". Це означає, що ціна на газ у платіжках буде на рівні 8 грн за куб. м протягом всього опалювального періоду", – зазначив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

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