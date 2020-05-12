В Україні впала ціна на електрику, але залишилася вищою, ніж у Європі

В Україні знизилася ціна на електрику, але вона все одно залишилася вищою, ніж у низці європейських країн.

Як свідчать дані державного підприємства "Оператор ринку", середньозважена добова ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" (РСВ) скоротилася на 11,6%, або на 171 грн/МВт-годину порівняно з 4 травня.

Так, станом на 12 травня ціна склала 1303 гривні/МВт-год.

Зі свого боку середньозважена ціна електроенергії на РСВ у межах "Бурштинського енергоострова" збільшилася на 16%, або на 256 гривень/МВт-годину до 1852 гривень/МВт-год.

Ціна на електрику

Якщо порівнювати з цінами на європейській енергобіржі Nord Pool, ціна в Україні (44,78 євро/ МВт-год) перевищує ціни:

у Норвегії (10,42 євро/МВт-год) – в 4,3 разу,

у Швеції (12 євро /МВт-год) – в 3,7 разу,

у Данії (17,59 євро / МВт-год) – в 2,5 разу,

у Франції (21,28 євро / МВт-год) – в 2,1 разу,

у Німеччині (22,27 євро / МВт-год) і Австрії (22,12 євро / МВт-год) – в 2 рази.

Також на угорській біржі HUPX за аналогічний період середньозважена вартість електроенергії знизилася на 26,4%, або на 8,34 євро/МВт-годину до 23,27 євро/МВт-год (677,07 грн/МВт-год за курсом НБУ на 12 травня).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні до кінця 2020 року тариф на електрику для споживачів не підвищуватимуть. Водночас влада не заперечує ймовірності подальшого подорожчання.

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