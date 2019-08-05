В Україні водоканали можуть перейти на погодинну подачу води: що трапилося

Асоціація підприємств водопровідно-каналізаційного господарства "Укрводоканалекологія" допустила, що вже з 20 серпня в Україні водоканали можуть перейти на погодинну подачу води.

Це може статися через брак коштів на оплату електроенергії у тарифі підприємств, повідомила віце-президент асоціації Ольга Бабій, передає УНІАН.

"Якщо ми чуємо, що водоканал відключений від електроенергії, причина одна – не покривається тариф, немає коштів для розрахунку. Якщо з 20 серпня деякі міста будуть заявляти про перехід на погодинну подачу води, щоб всі розуміли цю причину", – повідомила Бабій.

За її словами, перехід на погодинну подачу ресурсу може торкнутися в першу чергу міст обласного значення, де бюджети комунальних підприємств не можуть розрахуватися за електроенергію. Це, зокрема, Ужгород, Житомир, Суми та інші.

Віце-президент "Укрводоканалекології" підкреслила, що з запуском нового ринку в липні сталася "безпрецедентна ситуація" – одноразове підвищення вартості електроенергії на 25% для комунальних споживачів.

Водночас, за її словами, тариф ніяк не був переглянутий з боку регулятора.

"Ми звертаємося до органів прокуратури, Служби безпеки, Ради нацбезпеки, Адміністрації президента і Кабміну терміново втрутитися в ситуацію. Тому що ми бачимо, що якщо ситуація законодавчо не врегулюється до 20 серпня, ми будемо мати відключення від електрики водоканалів, а згодом техногенні аварії у містах України", – резюмувала Бабій.

Уже з 20 серпня в Україні водоканали можуть перейти на погодинну подачу води

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні після набуття чинності нового закону про ринок електроенергії понад 1,3 тис. підприємств можуть залишитися без електроенергії. Серед них – водоканали, підприємства оборони, комунальний транспорт.

За експертними оцінками, тільки за 2018 рік загальна заборгованість українських споживачів за постачання електроенергії зросла з 28 до 33 млрд грн.

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