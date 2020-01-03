В Україні визнали нищівний провал приватизації

Україна за підсумками 2019 року виконала план приватизації лише на 3%.

Зокрема сума надходжень до державного бюджету від приватизації склала 536,5 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна.

При цьому бюджет передбачав, що Україна мала заробити понад 17 млрд гривень

У 2020 році Україна хоче отримати від приватизації 12 млрд гривень.

У цілому ФДМ забезпечив надходження до бюджету майже 2,7 млрд гривень.

Основну суму склали оренди – 1,5 млрд гривень, приватизації – 536,6 млн гривень і дивіденди – 609,7 млн гривень.

Україна за підсумками 2019 року виконала план приватизації лише на 3%

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент Володимир Зеленський підписав закон про скасування списку заборонених до приватизації державних підприємств.

Приватизація "Укрспирту" може принести до бюджету України не менше 5 млрд гривень. Процес може розпочатися вже у 2020 році.

Офіс президента передасть на приватизацію п'ять підприємств, які належать Державному управлінню справами. На черзі ще дев'ять, зокрема готель "Україна" і "Пуща-Водиця".

В кінці листопада Міністерство економіки почало передавати Фонду держмайна 339 держпідприємств, які будуть приватизовані.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!