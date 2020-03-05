В Україні визначили системно важливі банки: список

Національний банк України змінив перелік системно важливих банків.

"Кількість банків лишилась незмінна і складає 14 установ, водночас замість Укрсоцбанку, який минулого року приєднався до Альфа-Банку, до переліку увійшов А-Банк", – повідомляє пресслужба НБУ.

Так чином, системно важливими банками визначено:

А-Банк;

Альфа-банк;

Кредобанк;

ОТП банк;

Ощадбанк;

Південний;

Приватбанк;

ПУМБ;

Райффайзен Банк Аваль;

Таскомбанк;

Укргазбанк;

Укрексімбанк;

Укрсиббанк;

Універсал банк.

Для системно важливих банків діють підвищені вимоги, покликані забезпечити додатковий запас їх стійкості. Додатково до нормативного значення достатності основного капіталу вони мають сформувати буфер системної важливості, який почне діяти з 1 січня 2021 року і залежатиме від значення показника системної важливості банку:

1% – для Райффайзен Банку Аваль, Альфа Банку, А-Банку, ПУМБу, УкрСиббанку, ТАС Банку, Універсал Банку, ОТП Банку, Банку "Південний" та Кредобанку.

1,5% – для Укрексімбанку, Ощадбанку та Укргазбанку.

2% – для ПриватБанку.

Національний банк здійснив щорічний перегляд переліку системно важливих банків

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні навіть після масштабної "чистки" фінансового сектору іще щонайменше 15 банків працюють за нежиттєспроможною моделлю, а проблеми є у 26 фінустанов.

Найбільше неприємностей – у Вернум Банк, БМ Банк, Місто Банк і ВТБ. Багато із них уже перебувають у процесі ліквідації. Також серед порушників нормативів НБУ відзначився Банк Кредит Дніпро, який не відповідає одразу шести стандартам.

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