В Україні вивіз медмасок прирівняли до контрабанди

Верховна Рада на позачерговому зібранні у понеділок, 30 березня, прийняла законопроект щодо криміналізації вивезення (пересилання) через митний кордон України товарів протиепідемічного призначення.

За нього проголосували 275 депутатів, з них 205 голосів дала фракція "Слуга народу". Автором законопроекту №3271 є прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Закон прийняли за основу і в цілому.

Яке покарання передбачає закон

Як говориться в документі за переміщення поза митним контролем через державний кордон товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, запроваджуються істотні штрафи та кримінальна відповідальність. Законопроектом доповнив КК України за статтею 201 (контрабанда). Наприклад, за вивезення у значному розмірі – максимальна санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі. За такі ж дії, вчинені повторно групою осіб чи у великому розмірі – від трьох до шести років позбавлення волі.

"Це необхідний крок для забезпечення товарами протиепідемічного призначення внутрішнього ринку", – заявляв раніше прем'єр Денис Шмигаль.

Масштаби контрабанди

Як розповів глава Митної служби Максим Нефьодов, нелегальний вивіз медичних масок побив за популярністю схему вивезення сигарет. Їх везуть у схованках, ховають під одягом, називають іншими термінами, забивають весь салон авто, зазначив Нефьодов. Він також нагадав, що уряд тимчасово обмежив експорт товарів протиепідемічного призначення, серед яких і медичні маски.

Як повідомляв OBOZREVATEL , спалах захворювання у світі і оголошений Кабміном України карантин стали причиною панічних настроїв серед українців, що призвело до різкого подорожчання медичних масок в країні.

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