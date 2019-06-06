Українці виступили проти зняття блокади з "Л/ДНР": реакція соцмереж

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що ставленики Росії на тимчасово окупованій території Донбасу не виконали жодної умови для зняття блокади.

"Рішення про введення блокади було введено рішенням РНБО після того як терористи захопили практично всі підприємства на території окупованого Донбасу. Цим же рішенням РНБО є три умови для зняття блокади: 1 – повне припинення вогню, 2 – звільнення всіх полонених, 3 – повернення під контроль власників всіх захоплених підприємств", – повідомив Тука в ефірі телеканалу "Прямий".

"Хоча б одну умову виконано? Я цього не бачу. Про яке зняття блокади може йти мова. Ця ініціатива не має підстави", – підкреслив він.

Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе також вважає, що зняття блокади Донбасу суперечить інтересам України.

"Я думаю, що це (зняття блокади. – Ред.) суперечить інтересам України", – зазначила вона.

"Односторонні поступки терористам – без перебільшення є здачею національної безпеки країни. Агресор жодних поступок не робить і лише ротом Лаврова виставляє умови капітуляції. Тому, припинення спротиву і торгівля в цих умовах – пряма зрада України", – пише в Twitter народний депутат від фракції БПП, голова парламентської делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв.

Односторонні вчинки терористів - без перебільшення є здача национальной безопасности країни. Агресор жодних вчинок НЕ Робить и лишь ротом Лаврова віставляє умови капітуляції. Тому, припиненням спротиву и торгівля в ціх условиях - пряма зрада України. - Volodymyr Ariev (@VolodymyrAriev) 6 червня 2019 р

Крім того, народний депутат від БПП, голова парламентської делегації в ПА НАТО Оксана Юринець заявила, що зняття блокади з окупованих територій Донбасу залежить від Російської Федерації.

"Точно не Україна зробила блокаду Донбасу. Це зробила Росія, коли окупувала частину східних територій нашої держави. Як тільки з Донбасу підуть російські війська, ми одразу зможемо сказати, що блокада знята", – повідомила Юринець.

"Перестаньте говорити "блокада Україною" щодо окупованих Росією територій. Немає ніякої блокади, а є припинення торгівлі з окупованою територією. При так званій блокаді кожен день, тисячі людей з окупації без проблем їздять на вільну територію України", – пише в Twitter блогер і активіст Віталій Овчаренко.

Перестаньте говорити "блокада" Україна "щодо окупованих Росією територій.



Немає ніякої блокади, а є припинення торгівлі з окупованої територією.



При так званої

блокаді "кожен день, тисячі людей з окупації без проблем їздять на вільну територію України - The Ovcharenko Post (@vital_ovchar) 6 червня 2019 р

При цьому українці в соціальних мережах масово виступають проти зняття блокади з окупованої території Донбасу.

В Україні виступили категорично проти зняття блокади з "Л/ДНР"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тристороння контактна група з питань врегулювання ситуації на Донбасі планує обговорити зняття економічної блокади з окупованих території Донецької та Луганської областей. Таку пропозицію озвучив представник України в ТКГ Леонід Кучма.

Нагадаємо:

На засіданні Тристоронньої контактної групи на переговорах у Мінську 5 червня сторони домовилися про підготовку нової угоди щодо припинення вогню на Донбасі.

Крім того, була досягнута домовленість про розведення сил і засобів біля Станиці Луганської з 10 червня.

Водночас "Л/ДНР" зажадали негайного початку прямого діалогу з Києвом щодо економічних проблем тимчасово окупованих територій.

П'ятий президент України Петро Порошенко розкритикував главу держави Володимира Зеленського через заяви про готовність України в односторонньому порядку скасувати економічні обмеження проти ОРДЛО.

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