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Українці виступили проти зняття блокади з "Л/ДНР": реакція соцмереж

3.3тЧитати матеріал російською

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що ставленики Росії на тимчасово окупованій території Донбасу не виконали жодної умови для зняття блокади.

"Рішення про введення блокади було введено рішенням РНБО після того як терористи захопили практично всі підприємства на території окупованого Донбасу. Цим же рішенням РНБО є три умови для зняття блокади: 1 – повне припинення вогню, 2 – звільнення всіх полонених, 3 – повернення під контроль власників всіх захоплених підприємств", – повідомив Тука в ефірі телеканалу "Прямий".

"Хоча б одну умову виконано? Я цього не бачу. Про яке зняття блокади може йти мова. Ця ініціатива не має підстави", – підкреслив він.

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Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе також вважає, що зняття блокади Донбасу суперечить інтересам України.

"Я думаю, що це (зняття блокади. – Ред.) суперечить інтересам України", – зазначила вона.

"Односторонні поступки терористам – без перебільшення є здачею національної безпеки країни. Агресор жодних поступок не робить і лише ротом Лаврова виставляє умови капітуляції. Тому, припинення спротиву і торгівля в цих умовах – пряма зрада України", – пише в Twitter народний депутат від фракції БПП, голова парламентської делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв.

Крім того, народний депутат від БПП, голова парламентської делегації в ПА НАТО Оксана Юринець заявила, що зняття блокади з окупованих територій Донбасу залежить від Російської Федерації.

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"Точно не Україна зробила блокаду Донбасу. Це зробила Росія, коли окупувала частину східних територій нашої держави. Як тільки з Донбасу підуть російські війська, ми одразу зможемо сказати, що блокада знята", – повідомила Юринець.

"Перестаньте говорити "блокада Україною" щодо окупованих Росією територій. Немає ніякої блокади, а є припинення торгівлі з окупованою територією. При так званій блокаді кожен день, тисячі людей з окупації без проблем їздять на вільну територію України", – пише в Twitter блогер і активіст Віталій Овчаренко.

При цьому українці в соціальних мережах масово виступають проти зняття блокади з окупованої території Донбасу.

Українці виступили проти зняття блокади з "Л/ДНР": реакція соцмереж
Українці виступили проти зняття блокади з "Л/ДНР": реакція соцмереж

В Україні виступили категорично проти зняття блокади з "Л/ДНР"

В Україні виступили категорично проти зняття блокади з "Л/ДНР"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тристороння контактна група з питань врегулювання ситуації на Донбасі планує обговорити зняття економічної блокади з окупованих території Донецької та Луганської областей. Таку пропозицію озвучив представник України в ТКГ Леонід Кучма.

Нагадаємо:

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Тема
Блокада Донбасса
Особа
Георгій Тука
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
Да кто же вас лохов слушать будет?
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Кучеренко Володимир
Кучеренко Володимир
А 6й президент у нас точно 6й! Даже явно понятно чия іменно он шестерка!
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леня зе
леня зе
не хотят от контробандного корыта отползать
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