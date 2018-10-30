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В Україні виросте ціна на газ: "Нафтогаз" розіслав нові договори

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НАК "Нафтогаз України" розіслав контрагентам нові договори на поставку газу по спецзобов`язанням для побутових потреб споживачів і релігійних організацій.

Як повідомляє сайт компанії, відповідні заходи вжито після публікації газетою "Урядовий кур'єр" урядової постанови №867 від 19 жовтня 2018 року. Документом затверджено нове положення про покладання на НАК спеціальних зобов'язань із поставки газу (ПСО).

Зокрема, розіслано додаткові угоди про постачання природного газу теплопостачальним підприємствам і договори купівлі-продажу природного газу постачальникам природного газу зі спеціальними обов'язками для потреб побутових споживачів і релігійних організацій.

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У повідомленні наголошується, що для отримання номінацій на листопад теплопостачальним підприємствам необхідно оперативно підписати договори зі свого боку і передати їх НАК. Щоб прискорити процес, рекомендовано доставляти підписані документи особисто або кур'єром за адресою Київ, бул. Т.Шевченка, 23 к.к.304, 307.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, з 1 листопада в Україні дорожчає газ ыз 6,9 до 8,5 грн за кубометр. За таким тарифом блакитне паливо будуть купувати населення і підприємства-постачальники комунальних послуг. Президент України Петро Порошенко розвінчав обіцянки політиків щодо "дешевого" газу для населення.

Читайте всі новини по темі "ринок газу" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
ринок газу
Місце
Україна
Об'єкти
газНафтогаз УкраїниНАК "Нафтогаз"
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