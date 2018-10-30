В Україні виросте ціна на газ: "Нафтогаз" розіслав нові договори

НАК "Нафтогаз України" розіслав контрагентам нові договори на поставку газу по спецзобов`язанням для побутових потреб споживачів і релігійних організацій.

Як повідомляє сайт компанії, відповідні заходи вжито після публікації газетою "Урядовий кур'єр" урядової постанови №867 від 19 жовтня 2018 року. Документом затверджено нове положення про покладання на НАК спеціальних зобов'язань із поставки газу (ПСО).

Зокрема, розіслано додаткові угоди про постачання природного газу теплопостачальним підприємствам і договори купівлі-продажу природного газу постачальникам природного газу зі спеціальними обов'язками для потреб побутових споживачів і релігійних організацій.

У повідомленні наголошується, що для отримання номінацій на листопад теплопостачальним підприємствам необхідно оперативно підписати договори зі свого боку і передати їх НАК. Щоб прискорити процес, рекомендовано доставляти підписані документи особисто або кур'єром за адресою Київ, бул. Т.Шевченка, 23 к.к.304, 307.

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