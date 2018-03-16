В Україні виросте курс долара: з'явилися свіжі дані від НБУ

Національний банк України встановив офіційні курси валют на понеділок, 19 березня.

Американський долар порівняно з п'ятницею, 16 березня, зміцниться на 8 копійок і на початку нового тижня буде коштувати 26,35 гривень, повідомляється на сайті НБУ.

Євро ж подешевшає на 1 копійку - вартість валюти складе 32,41 гривень.

Раніше "Обозреватель" повідомляв, що буде з доларом у березні.

Нагадаємо, в уряді звучали такі валютні прогнози: обмінний курс гривні (в середньому за рік) 2018 року складе 29,3 грн за долар, 2019-го року - 30,5 грн за долар, в 2020 році - 31 грн за долар.