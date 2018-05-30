В Україні вирішили питання тарифу на газ: чого очікувати українцям

В Україні завершується термін постанови про спеціальні зобов'язання "Нафтогазу". До 1 червня компанія зобов'язана продавати газ населенню за нижчими цінами (на даний момент - 6,9 грн за куб). Кабінет міністрів за наполегливою рекомендацією МВФ мав перерахувати вартість блакитного палива. Так, у презентації, яку чиновники розробили для міжнародних кредиторів, йшлося про підвищення ціни з 1 червня до 10,99 грн, а з першого жовтня - до 11,47 грн за кубометр. На засіданні уряду ухвалили рішення тариф не переглядати, а питання відтермінувати ще на два місяці.

OBOZREVATEL з'ясував, чому уряд прийняв рішення відтермінувати питання і як на це відреагували в МВФ.

Рішення ухвалять, але пізніше

"Якщо прийняти рішення щодо Антикорупційного суду, то МВФ готовий піти на поступки з газового питання. Рада могла розглянути питання суду минулого тижня, було багато поправок, не встигли. Тому питання тарифу вирішили перенести на два місяці, за цей час парламент повинен проголосувати за суд, тоді МВФ може піти на поступки у газовому питанні", - розповіло джерело в уряді. До слова, у Фонді категорично відмовляються приймати рішення України про продовження спецзобов'язань "Нафтогазу" на наступний опалювальний сезон.

30 травня Кабінет міністрів вже втретє відклав рішення про перегляд тарифу на газ. Вартість блакитного палива мали переглянути ще у жовтні минулого року. Наступний дедлайн - квітень цього року - відтермінували до червня. А в кінці травня термін зсунули з червня на серпень. Українцям таке рішення дозволить заощадити на гарячій воді. Річ у тім, що перегляд тарифу на газ з 1 червня призвів би до того, що постачальникам гарячої води довелося б підвищувати вартість своїх послуг. В середньому до 70% у складовій тарифу на гарячу воду - витрати на газ. Раніше OBOZREVATEL вже писав про те, як через нову ціну на газ можуть подорожчати комунальні послуги.

З іншого боку, таким чином уряд дотягнув до останнього моменту. Якщо в серпні не прийняти рішення, то у підприємств не буде часу до початку опалювального сезону перерахувати свої фінансові плани з урахуванням вищих витрат на газ. Є ще один наслідок: якщо у червні тариф на газ могли підняти на 58%, то у жовтні, як розповіло джерело OBOZREVATEL в уряді, зростання може скласти вже 65%. Таким чином, якщо виконати рекомендацію МВФ, з 1 жовтня газ в Україні буде коштувати 11,47 грн за куб. Опалення та гаряча вода можуть подорожчати в середньому на 45%.

Щоправда, співрозмовники в уряді стверджують, що ніхто точно не знає, яким буде остаточне рішення. Цілком можливо, що МВФ розгляне й інші варіанти. Раніше вони відмовилися від пропозиції залишити на соціальну норму газу старий тариф. У Кабінеті міністрів упевнені, що такий крок виправданий. Мовляв, левова частина газу - внутрішній видобуток. Таке паливо можна продавати за нижчими цінами. Щоправда, два тарифи, на думку експертів Фонду, порушують принципи вільного ринку газу.

Чому питання затягують і що чекає на Україну без МВФ

Підвищення тарифу на газ - в першу чергу політичне рішення. Якщо уряд піде на цей крок, з одного боку в Україні зросте кількість субсидіантів, а з іншого - і кількість невдоволених політикою Кабміну. Чиновники прорахували ефект від підвищення тарифу до 11,47 грн/куб. Згідно з розрахунками, які потрапили до OBOZREVATEL, споживання газу скоротиться на 8,7 млрд кубометрів (висока ціна змусить економити), а витрати на субсидії зростуть більш ніж на 20 млрд грн. Щоправда, податки і дивіденди "Нафтогазу" додаткові витрати, згідно з розрахунками, покриють. Варто також зазначити, що у травні Кабінет міністрів значно посилив програму комунальних знижок. Нормативи споживання скоротили, також ввели вимоги щодо максимальної площі нерухомості та віку автомобіля.

Новини В Україні вирішили питання підвищення тарифів на газ

Цього року обсяг золотовалютних резервів дозволяє виплачувати кредити і утримувати курс долара на стабільному рівні. Якщо Україна припинить цього року співпрацю з Фондом через відмову підвищувати тариф, швидше за все, курс національної валюти виявиться під ударом. Так, резерви поповнюються кредитами МВФ і направляються на погашення боргів і утримання гривні. Якщо новий кредит не поповнить запаси, левову частину грошей доведеться витратити на кредити, в той час як на підтримку валюти достатньої кількості коштів не залишиться. До слова, за оцінками шведського економіста Андерса Аслунда, без кредиту від МВФ курс національної валюти в Україні може опуститися до 30 грн/$.

Остаточне рішення про те, скільки буде коштувати газ в Україні в наступному опалювальному сезоні, уряд має прийняти в кінці літа. І президент Петро Порошенко, і прем'єр Володимир Гройсман наполягають: продовжувати співпрацю з МВФ необхідно, тому і питання підвищення тарифу уникнути не вдасться.