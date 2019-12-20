В Україні вирішили колапс із виплатою лікарняних: що тепер буде

В Україні відновили виплату лікарняних після того, як Кабінет міністрів збільшив бюджет Фонду соціального страхування на 2019 рік на 1 млрд грн.

Як сказано на сайті відомства, витрати збільшили в частині матеріального забезпечення – фінансування лікарняних, допомоги у зв'язку з вагітностю та пологами та допомоги на поховання. Загальна сума витрат склала 15,361 млрд грн.

Зміни пов'язані з фактичним перевиконанням статті доходів бюджету, зокрема завдяки більш прогнозованій сплаті ЄСВ страхувальниками (роботодавцями), а також перерозподілу коштів. Загальні доходи ФССУ (з урахуванням залишку коштів) на початок року становлять 25,665 млрд грн.

Кабмін виділив гроші на виплату лікарняних

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 листопада Фонд соціального страхування повідомив про призупинення виплати лікарняних і допомоги на дитину.

21 листопада виплати відновили. Водночас у Фонді заявили про нестачу грошей.

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