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20 грудня • оновлено в 13:31
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В Україні вирішили колапс із виплатою лікарняних: що тепер буде

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В Україні відновили виплату лікарняних після того, як Кабінет міністрів збільшив бюджет Фонду соціального страхування на 2019 рік на 1 млрд грн.

Як сказано на сайті відомства, витрати збільшили в частині матеріального забезпечення – фінансування лікарняних, допомоги у зв'язку з вагітностю та пологами та допомоги на поховання. Загальна сума витрат склала 15,361 млрд грн.

Зміни пов'язані з фактичним перевиконанням статті доходів бюджету, зокрема завдяки більш прогнозованій сплаті ЄСВ страхувальниками (роботодавцями), а також перерозподілу коштів. Загальні доходи ФССУ (з урахуванням залишку коштів) на початок року становлять 25,665 млрд грн.

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Кабмін виділив гроші на виплату лікарняних

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 листопада Фонд соціального страхування повідомив про призупинення виплати лікарняних і допомоги на дитину.

21 листопада виплати відновили. Водночас у Фонді заявили про нестачу грошей.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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