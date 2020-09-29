В Україні випустили нові гроші. Фото

Національний банк України у вівторок, 29 вересня, випустив в обіг нову пам'ятну монету, присвячену місту Запоріжжя.

Вона зроблена з нейзильберу. Наклад – 36 тисяч одиниць, діаметр – 35 мм, гурт – рифлений. Про це повідомила пресслужба НБУ.

На аверсі монети зображено споруди острова Хортиця, план Олександрівської фортеці і герб Запоріжжя. Внизу монети розташований рік карбування та номінал – 5 грн.

На реверсі показана церква святого Миколая, гребля Дніпровської ГЕС, скульптура і сучасні будівлі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 червня Національний банк випустив в обіг нову монету номіналом 10 гривень. Згодом нові гроші повністю займуть місце чинних банкнот.

Головна причина: паперові купюри швидко зношуються, їх доводиться часто замінювати, а монети слугують у рази довше.