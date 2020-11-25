В Україні виписали понад 2 тисячі штрафів через маски: за що можуть покарати

Співробітники правоохоронних органів з 21 листопада склали 2,1 тис. протоколів про неналежне носіння масок у громадських місцях.

"З суботи діє закон про штрафи за неналежне носіння масоку громадських місцях. За цей час складено 2,111 постанов про накладення штрафів безпосередньо на місці", – повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на пресбрифінгу, який транслювався на сторінці відомства в Facebook.

Зокрема, українцям за неналежне носіння масок загрожують штрафи в розмірі 10-15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто сума покарання – від 170 до 255 гривень.

Адмінпротоколи складають за перебування без надягнутих засобів індивідуального захисту – респіраторів або захисних масок, які закривають ніс та рот (зокрема й виготовлених самостійно) у:

громадських будинках;

спорудах,

громадському транспорті під час дії карантину.

"Ці дії спрямовані на збереження вашого здоров'я", – резюмував Степанов.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Зеленський підписав закон, яким передбачається штрафувати громадян за неносіння чи неправильно надягнену захисну маску в громадських місцях.

Йдеться про ЗУ "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" №1000-IX, який Верховна Рада ухвалила ще 6 листопада.

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що люди, яким випишуть штраф, зможуть його оскаржити у суді, однак чи матиме це сенс, якщо судитись вийде дорожче, аніж сплатити штраф.