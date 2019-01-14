В Україні виникли проблеми з доставкою посилок: що трапилось

"Укрпошта" попередила українців про затримки в доставці кореспонденції одразу в 10 областях у зв'язку з погодними умовами.

Список регіонів, в яких можуть виникнути проблеми, був опублікований прес-службою державного оператора поштового зв'язку.

"У зв'язку з погіршенням погодних умов на території України станом на 16:00 14 січня 2019 року можливі затримки доставки пошти в Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Луганській, Запорізькій, Черкаській, Одеській, Чернівецькій і Миколаївській областях", – сказано в повідомленні.

Укрпошта Укрінформ

В "Укрпошті" також запевнили, що роблять все можливе для якнайшвидшого відновлення термінів доставки листів і посилок у зазначені регіони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Укрпошта" попередила про підняття тарифів у 2019 році.

Генеральний директор "Укрпошти" заявив також, що з 1 січня 2019 року компанія більше не буде доставляти пенсії, оскільки це економічно невигідно.

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