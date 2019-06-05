В Україні виникла переддефолтна ситуація через газ

Компанія "Укртрансгаз" попередила про виникнення переддефолтної ситуації в країні через несанкціонований відбір газу в ГТС України.

Як повідомляє прес-служба компанії, з української газотранспортної системи регулярно відбирають природний газ або понад затверджені номінації, або взагалі без номінацій.

"За фактом роботи у березні і квітні 2019 року обсяг негативного небалансу склав понад 2,5 млрд грн. Він сформувався переважно через несанкціонований відбір газу операторами газорозподільних мереж на власні виробничо-технологічні витрати з мереж "Укртрансгазу", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з цієї суми боргу оператору ГТС погасили лише 50 млн грн за два місяці.

Водночас загальний обсяг позитивних небалансів за цей період, що підлягають виплаті учасникам ринку, зараз становить 530 млн грн. "Укртрансгаз" виплатив контрагентам 270 млн грн.

"Таким чином, обсяги відшкодування "Укртрансгазу" спожитого газу, який становить його негативний небаланс, фактично мізерні. Більше того, заборгованість із балансування попередніх періодів, яка на момент переходу ринку на режим добового балансування склала 38,6 млрд грн, також відшкодовується виключно у судовому порядку і в неповному обсязі. Тому ресурсів для сплати позитивних небалансів учасникам ринку у оператора ГТС поки немає", — заявили у компанії.

ГТС України Телеканал 24

Таким чином оператор ГТС не має можливості повністю погасити свої фінансові зобов'язання перед замовниками послуг транспортування, що є переддефолтною ситуацією. Найбільший борг зараз склався перед НАК "Нафтогаз України", обсяг позитивного небалансу якого, за підсумками двох місяців, становить 176,8 млн грн, повідомили у компанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше енергетичний експерт Олексій Дубовський заявив, що відсутність добового балансування ціни газу є однією з головних причин його високої вартості. Зараз Україна працює в режимі місячного балансування.

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