В Україні виник скандал навколо шахти: відбулися перші звільнення

Головою комісії з реорганізації державного підприємства "Шахта ім. Сургая" призначили Олексія Райчева, який замінив на посаді Сергія Сівцова.

Про це йдеться в наказі міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика від 21 червня, передають "Наші гроші".

За даними журналістів, Райчев до 2018 року очолював ДП "ВК "Краснолиманська", у пластах якого видобуває вугілля ТОВ "Краснолиманська" Віталія Кропачова.

Наказ nashigroshi.org

"Міністр Насалик (БПП) звільнив Сівцова через декілька годин після того, як той уклав угоду на поставку вугілля державної шахти безпосередньому споживачу. За даними представника президента в Кабміні Андрія Геруса, до того шахта ім. Сургая поставляла вугілля приватній фірмі-посереднику і мала борги із виплати зарплат перед шахтарями", — зазначається у повідомленні.

Шахта ім. Сургая kumar.dn.ua

На початку 2019 року таким посередником було ТОВ "Шахтарськтранс". Засновником фірми є Віктор Медведєв, який прописаний у Торезі в одному будинку з Віталієм Кропачовим. Також Кропачову належить збагачувальна фабрика "Мірноградська", якій шахта ім. Сургая оплачувала збагачення вугілля. "Шахтарськтранс" у 2018 році був обраний постачальником вугілля для державного "Центренерго".

Шахта ім. Сургая kumar.dn.ua

Крім поставок вугілля, фірми Кропачева контролюють і тендери ДП "Шахта ім. Сургая". Зараз тендерним переможцем є ТОВ "Сані Україна" (218,7 млн грн у 2019 році). Раніше найбільші підряди отримувало ТОВ "Доненергоекспорт" (363,30 млн грн у 2018 році). НАБУ вже два роки розслідує справу стосовно "Доненергоекспорту" і низки інших фірм із групи Кропачова щодо розкрадань на шахтарських тендерах.

Шахта ім. Сургая kumar.dn.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні в терористичній "ДНР" назрів бунт через затримку зарплати на шахті "Комсомолець Донбасу". Робітники скаржаться, що грошей не було півтора місяця.

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