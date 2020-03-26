В Україні викрили схему з підробки ліків і багатомільйонним обігом

Правоохоронці затримали трьох осіб, які налагодили схему збуту підроблених лікарських засобів у Києві і на території інших українських міст з щорічним оборотом у 15 млн гривень.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

"Підпільне виробництво здійснювалося в нежитловому приміщенні в Харкові за допомогою спеціального обладнання. Готову продукцію зловмисники маркували під відомих українських виробників і реалізовували на території міста Києва, Київської та інших областей України через інтернет-магазини і поштові відділення", - розповіли правоохоронці.

Трьох зловмисників, в тому числі організатора "бізнесу", затримали 25 березня. Серед затриманих представник приватної столичної фірми-дистриб'ютора лікарських засобів. В СБУ уточнили, що щорічно ділки реалізовували підробки у середньому на 15 млн гривень

"У 2016 році ділки організували кустарне виробництво препаратів, які застосовуються для лікування пацієнтів із захворюваннями ендокринної системи, а також знеболюючих засобів", - відзначили у СБУ

Під час 16 обшуків, вилучили близько півтисячі ампул, фасувальний матеріал для готової продукції, чорнові записи та інші речові докази.

Як повідомляв OBOZREVATEL , в Україні правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке три роки підробляла дорогі ліки. У банду входили громадяни Росії, Азербайджану та Індії. Їх доходи обчислювалися мільйонами. Гроші вони вкладали в нерухомість.

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