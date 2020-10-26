В Україні викрили першу контрабанду нових iPhone 12. Фото

У Львівській області прикордонники спільно з працівниками митниці виявили контрабандну партію телефонів Apple iPhone 12 Pro Max.

"У міжнародному автомобільному пункті пропуску "Краківець" під час перевірки авто марки "Мерседес", яким громадянин Німеччини прямував з Польщі в Україну, прикордонники спільно з працівниками митниці виявили пять телефонів марки Apple", – йдеться на сайті Державної прикордонної служби.

Сума оцінки контрабанди може становити орієнтовно від 270 до 350 тисяч гривень, оскільки ще немає офіційної вартості цієї моделі в України.

Представники митниці наголосили, що "сірі" продавці пропонують привезти смартфон у конфігурації зі 128 ГБ пам’яті під замовлення за ціною від 54 тисяч гривень, тоді як вартість версії на 256 ГБ може сягнути 60 тисяч гривень.

Сума оцінки контрабанди може становити орієнтовно від 270 до 350 тисяч гривень

Сума оцінки контрабанди може становити орієнтовно від 270 до 350 тисяч гривень

Як повідомляв OBOZREVATEL: