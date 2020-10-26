В Україні викрили першу контрабанду нових iPhone 12. Фото

У Львівській області прикордонники спільно з працівниками митниці виявили контрабандну партію телефонів Apple iPhone 12 Pro Max.

"У міжнародному автомобільному пункті пропуску "Краківець" під час перевірки авто марки "Мерседес", яким громадянин Німеччини прямував з Польщі в Україну, прикордонники спільно з працівниками митниці виявили пять телефонів марки Apple", – йдеться на сайті Державної прикордонної служби.

Сума оцінки контрабанди може становити орієнтовно від 270 до 350 тисяч гривень, оскільки ще немає офіційної вартості цієї моделі в України.

Представники митниці наголосили, що "сірі" продавці пропонують привезти смартфон у конфігурації зі 128 ГБ пам’яті під замовлення за ціною від 54 тисяч гривень, тоді як вартість версії на 256 ГБ може сягнути 60 тисяч гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL: