В Україні викрили першу контрабанду нових iPhone 12. Фото
У Львівській області прикордонники спільно з працівниками митниці виявили контрабандну партію телефонів Apple iPhone 12 Pro Max.
"У міжнародному автомобільному пункті пропуску "Краківець" під час перевірки авто марки "Мерседес", яким громадянин Німеччини прямував з Польщі в Україну, прикордонники спільно з працівниками митниці виявили пять телефонів марки Apple", – йдеться на сайті Державної прикордонної служби.
Сума оцінки контрабанди може становити орієнтовно від 270 до 350 тисяч гривень, оскільки ще немає офіційної вартості цієї моделі в України.
Представники митниці наголосили, що "сірі" продавці пропонують привезти смартфон у конфігурації зі 128 ГБ пам’яті під замовлення за ціною від 54 тисяч гривень, тоді як вартість версії на 256 ГБ може сягнути 60 тисяч гривень.
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