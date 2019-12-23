П'ять українських компаній викрили у прямій закупівлі газу у Росії

П'ять українських компаній уклали з російським енергетичним монополістом "Газпромом" договір на поставку газу.
За словами джерел, відповідні фірми купують газ для своїх виробничих потреб, а не для трейдерства. Про це повідомляє ЄП.
"Газпром" дуже неохоче дає іншим компаніям дозвіл на перепродаж газу, отриманого за прямими закупівлями", – повідомив співрозмовник на торговому ринку.
При цьому назви компанії і сферу діяльності джерело уточнювати відмовилося.
Також співрозмовник запевнив, що не знає контрактну ціну і про які обсяги газу йдеться.
П'ять українських компаній уклали з "Газпромом" договору на поставку газу
Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що Україна і Росія домовилися про новий контракт на транзит газу.
Про що домовилися
транзит на 5 років з можливістю продовження;
мінімальний транзит – 65 млрд кубометрів перший рік і 40 млрд кубометрів – кожен наступний рік;
тариф на транспортування газу для Росії буде рости;
Україна відмовиться від подальших позовів проти "Газпрому".
Росія заплатить Україні 2,9 млрд доларів;
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