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23 грудня • оновлено в 13:05
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П'ять українських компаній викрили у прямій закупівлі газу у Росії

1.8т
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П'ять українських компаній уклали з російським енергетичним монополістом "Газпромом" договір на поставку газу.

За словами джерел, відповідні фірми купують газ для своїх виробничих потреб, а не для трейдерства. Про це повідомляє ЄП.

"Газпром" дуже неохоче дає іншим компаніям дозвіл на перепродаж газу, отриманого за прямими закупівлями", – повідомив співрозмовник на торговому ринку.

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При цьому назви компанії і сферу діяльності джерело уточнювати відмовилося.

Також співрозмовник запевнив, що не знає контрактну ціну і про які обсяги газу йдеться.

П'ять українських компаній уклали з "Газпромом" договору на поставку газу

П'ять українських компаній уклали з "Газпромом" договору на поставку газу

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що Україна і Росія домовилися про новий контракт на транзит газу.

Про що домовилися

  • транзит на 5 років з можливістю продовження;

  • мінімальний транзит – 65 млрд кубометрів перший рік і 40 млрд кубометрів – кожен наступний рік;

  • тариф на транспортування газу для Росії буде рости;

  • Україна відмовиться від подальших позовів проти "Газпрому".

  • Росія заплатить Україні 2,9 млрд доларів;

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Автор
Віктор Калиненко
Місце
Україна
Тег
Газпром
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Коментарі
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Цікаво
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Николаев Олег
Николаев Олег
Где-то грустит один Петро Остаточный Прощавай Порошенко.
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2
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Хо Хол
Хо Хол
Это очень смешно, если xpюканутые еще санкции против своих же компаний введут :D Ебaнyтый народ просто пиздeц :D
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3
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Юг Руси
Юг Руси
Зрада зрадная ))))
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