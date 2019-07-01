В Україні відкрили нові родовища нафти і газу

У червні в Україні відкрили два нових родовища газу і нафти.

Як повідомила прес-служба "Укргазвидобування", в Харківській області знайшли нафтове родовище, де ресурси, за попередніми оцінками, становлять близько 130 тисяч тонн.

Нове газоконденсатне родовище було відкрите в Полтавській області. Ресурсна база складає більше 2,7 м3 природного газу.

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Відзначається, що всього за останні три роки було відкрито 8 нових родовищ, з яких 6 - у 2018 році.

У крінформ Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 липня знизили ціну на газ для промислових споживачів: до 5017 - 5606 грн за 1 тис. куб. м

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