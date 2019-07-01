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В Україні відкрили нові родовища нафти і газу

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У червні в Україні відкрили два нових родовища газу і нафти.

Як повідомила прес-служба "Укргазвидобування", в Харківській області знайшли нафтове родовище, де ресурси, за попередніми оцінками, становлять близько 130 тисяч тонн.

Нове газоконденсатне родовище було відкрите в Полтавській області. Ресурсна база складає більше 2,7 м3 природного газу.

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Відзначається, що всього за останні три роки було відкрито 8 нових родовищ, з яких 6 - у 2018 році.

У крінформ

У крінформ

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 липня знизили ціну на газ для промислових споживачів: до 5017 - 5606 грн за 1 тис. куб. м

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Місце
Україна
Теги
нафтагаз
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понятно,значит снова будет газок дорожать..
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
2.7 куб. м.- это могила, что ли?
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Mega Death
Mega Death
Местор2,7 куб.м
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