В Україні відклали підвищення мінімалки: як уряд пішов на компроміс з МВФ
В Україні обіцяне президентом підвищення мінімальної зарплати до 6500 грн перенесли з 1 липня на 31 грудня 2021 року.
Про це сказано в проєкті бюджету на наступний рік, який уряд передав до Верховної Ради для ухвалення у другому читанні. Заплановане підвищення до 6000 грн відбудеться 1 січня 2021 року, як і обіцяли в уряді раніше.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль неодноразово називав саме 1 липня датою другого етапу підвищення мінімалки, однак після консультацій з МВФ в новому проєкті держбюджету зарплату збільшать в самому кінці наступного року.
До розміру мінімальної зарплати також прив'язані оклади бюджетників, а також податки для бізнесу.
Основні показники, які зачеплять українців:
ціни виростуть до 7,3%;
долар подорожчає до 29,1 грн/$;
мінімалка збільшиться до 6500 грн;
пенсія збільшиться до 1934 грн.
Відомо, що в основу Бюджетних висновків увійшла 2 451 пропозиція. Мінфін врахував більшість із них. У процесі доопрацювання проводилися консультації з МВФ.
Нагадаємо, що 26 листопада Україна погодила з Міжнародним валютним фондом фінансові показники проєкту державного бюджету на 2021 рік.
"Сьогодні вночі (коли в США день) на Грушевського пішов білий дим. МВФ нам "окнув" параметри майбутнього бюджету. Тиждень важких переговорів закінчився", – написав народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України 26 листопада затвердив до другого читання законопроєкт про державний бюджет на 2021 рік.
За документ проголосували майже одностайно. Єдиний, хто утримався, – глава МОЗ Максим Степанов. ЗМІ заявили, що з бюджету викреслили підвищення зарплат лікарям, тому чиновник виступив проти. Офіційно цю інформацію поки не коментували.