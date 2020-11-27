В Україні відклали підвищення мінімалки: як уряд пішов на компроміс з МВФ

В Україні обіцяне президентом підвищення мінімальної зарплати до 6500 грн перенесли з 1 липня на 31 грудня 2021 року.

Про це сказано в проєкті бюджету на наступний рік, який уряд передав до Верховної Ради для ухвалення у другому читанні. Заплановане підвищення до 6000 грн відбудеться 1 січня 2021 року, як і обіцяли в уряді раніше.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль неодноразово називав саме 1 липня датою другого етапу підвищення мінімалки, однак після консультацій з МВФ в новому проєкті держбюджету зарплату збільшать в самому кінці наступного року.

До розміру мінімальної зарплати також прив'язані оклади бюджетників, а також податки для бізнесу.

Основні показники, які зачеплять українців:

ціни виростуть до 7,3%;

долар подорожчає до 29,1 грн/$;

мінімалка збільшиться до 6500 грн;

пенсія збільшиться до 1934 грн.

Відомо, що в основу Бюджетних висновків увійшла 2 451 пропозиція. Мінфін врахував більшість із них. У процесі доопрацювання проводилися консультації з МВФ.

Нагадаємо, що 26 листопада Україна погодила з Міжнародним валютним фондом фінансові показники проєкту державного бюджету на 2021 рік.

"Сьогодні вночі (коли в США день) на Грушевського пішов білий дим. МВФ нам "окнув" параметри майбутнього бюджету. Тиждень важких переговорів закінчився", – написав народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України 26 листопада затвердив до другого читання законопроєкт про державний бюджет на 2021 рік.

За документ проголосували майже одностайно. Єдиний, хто утримався, – глава МОЗ Максим Степанов. ЗМІ заявили, що з бюджету викреслили підвищення зарплат лікарям, тому чиновник виступив проти. Офіційно цю інформацію поки не коментували.