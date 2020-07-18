На Рівненщині вперше почнуть видобувати бурштин легально

На Рівненщині відбулися перші аукціони для отримання спеціальних дозволів на легальний видобуток бурштину.

Про це повідомив очільник Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль на своїй сторінці у Facebook. За його словами, легалізація видобутку уже принесла в державний бюджет 40 млн грн.

"Сьогодні відбулися перші аукціони на отримання спеціальних дозволів на користування надрами. Нагадаю, дві ділянки до 10 га в с. Олексіївка Сарненського району виставили на сайті "Прозоро" ще у червні. А вже 17 липня відбулися онлайн торги. Результат – перебільшив усі наші сподівання", – йдеться у повідомленні.

Початкова ціна першої ділянки була 319.6 тис. грн . А під час аукціону зросла майже в 40 разів і склала 12 млн 630 тис. грн.

Друга ділянка стартувала з 333,2 тис. грн. А купили її за 29 млн грн, що в 90 разів більше.

Загалом участь у першому аукціоні взяли 4 фірми, а в другому – 6.

"Переможці отримали спеціальні дозволи на 5 років. Вони надають право проводити геологічне вивчення та подальше видобування бурштину на вказаних ділянках. Новий закон про бурштин, ініційований президентом України Володимиром Зеленським, дозволив видобувати сонячне каміння легально", – зазначив Коваль.

На Рівненщині провели аукціони на користування надрами Facebook Віталія Коваля

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 листопада Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт №2240, який легалізує видобуток бурштину в Україні та вводить кримінальну відповідальність за його незаконний промисел і контрабанду.

Українські копачі бурштину, що нелегально працюють у Рівненській області, завели сторінку у соцмережі TikTok, на якій діляться відео з промислів та відверто кепкують із правоохоронців, вихваляючись видобутим камінням.