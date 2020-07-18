На Рівненщині вперше почнуть видобувати бурштин легально
На Рівненщині продали дозвіл добувати бурштин.
На Рівненщині відбулися перші аукціони для отримання спеціальних дозволів на легальний видобуток бурштину.
Про це повідомив очільник Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль на своїй сторінці у Facebook. За його словами, легалізація видобутку уже принесла в державний бюджет 40 млн грн.
"Сьогодні відбулися перші аукціони на отримання спеціальних дозволів на користування надрами. Нагадаю, дві ділянки до 10 га в с. Олексіївка Сарненського району виставили на сайті "Прозоро" ще у червні. А вже 17 липня відбулися онлайн торги. Результат – перебільшив усі наші сподівання", – йдеться у повідомленні.
Початкова ціна першої ділянки була 319.6 тис. грн. А під час аукціону зросла майже в 40 разів і склала 12 млн 630 тис. грн.
Друга ділянка стартувала з 333,2 тис. грн. А купили її за 29 млн грн, що в 90 разів більше.
Загалом участь у першому аукціоні взяли 4 фірми, а в другому – 6.
"Переможці отримали спеціальні дозволи на 5 років. Вони надають право проводити геологічне вивчення та подальше видобування бурштину на вказаних ділянках. Новий закон про бурштин, ініційований президентом України Володимиром Зеленським, дозволив видобувати сонячне каміння легально", – зазначив Коваль.
На Рівненщині провели аукціони на користування надрами Facebook Віталія Коваля
Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 листопада Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт №2240, який легалізує видобуток бурштину в Україні та вводить кримінальну відповідальність за його незаконний промисел і контрабанду.
Українські копачі бурштину, що нелегально працюють у Рівненській області, завели сторінку у соцмережі TikTok, на якій діляться відео з промислів та відверто кепкують із правоохоронців, вихваляючись видобутим камінням.