В Україні "вибухнув" ринок нових авто: що купували

В Україні ринок нових легкових автомобілів за підсумками липня зріс на 14% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Зокрема торік українці придбали і зареєстрували 7,6 тис. авто, йдеться у повідомленні "Укравтопрому".

Найбільший попит мали автомобілі Renault, яких було зареєстровано 1203 шт. Порівняно із липнем 2018 року їхня реалізація зросла на 66%.

Другий результат і зростання у 44% продемонструвала Toyota – 1039 нових авто.

На третьому місці Skoda, в активі якої 687 реєстрацій нових автомобілів і 37% зростання до показника річної давності.

До п’ятірки лідерів також потрапили KIA – 595 авто (+36%) та Nissan – 488 авто (+5%).

А до ТОП-10 рейтингу липня увійшли: Hyundai – 468 шт. (+4%); Volkswagen – 338 шт. (-22%); Suzuki – 259 шт. (-1%); BMW – 236 шт. (+11%); Mazda – 233 шт. (0%).

Ринок нових легкових автомобілів за підсумками липня зріс на 14%

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні внесли зміни до постанови про державну реєстрацію (перереєстрації) транспортних засобів.

Нововведення стосуються встановлення газобалонного обладнання та видачі тимчасового реєстраційного талону.

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