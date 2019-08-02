Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Новини економіки

В Україні "вибухнув" ринок нових авто: що купували

2.3т Читати матеріал російською

В Україні ринок нових легкових автомобілів за підсумками липня зріс на 14% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Зокрема торік українці придбали і зареєстрували 7,6 тис. авто, йдеться у повідомленні "Укравтопрому".

Найбільший попит мали автомобілі Renault, яких було зареєстровано 1203 шт. Порівняно із липнем 2018 року їхня реалізація зросла на 66%.

Новини
Новий рекорд: Tesla різко збільшила виробництво авто

Другий результат і зростання у 44% продемонструвала Toyota – 1039 нових авто.

На третьому місці Skoda, в активі якої 687 реєстрацій нових автомобілів і 37% зростання до показника річної давності.

До п’ятірки лідерів також потрапили KIA – 595 авто (+36%) та Nissan – 488 авто (+5%).

А до ТОП-10 рейтингу липня увійшли: Hyundai – 468 шт. (+4%); Volkswagen – 338 шт. (-22%); Suzuki – 259 шт. (-1%); BMW – 236 шт. (+11%); Mazda – 233 шт. (0%).

Ринок нових легкових автомобілів за підсумками липня зріс на 14%

Ринок нових легкових автомобілів за підсумками липня зріс на 14%

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні внесли зміни до постанови про державну реєстрацію (перереєстрації) транспортних засобів.

Нововведення стосуються встановлення газобалонного обладнання та видачі тимчасового реєстраційного талону.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
5
Смішно
8
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel