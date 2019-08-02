В Україні "вибухнув" ринок нових авто: що купували

В Україні ринок нових легкових автомобілів за підсумками липня зріс на 14% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Зокрема торік українці придбали і зареєстрували 7,6 тис. авто, йдеться у повідомленні "Укравтопрому".
Найбільший попит мали автомобілі Renault, яких було зареєстровано 1203 шт. Порівняно із липнем 2018 року їхня реалізація зросла на 66%.
Другий результат і зростання у 44% продемонструвала Toyota – 1039 нових авто.
На третьому місці Skoda, в активі якої 687 реєстрацій нових автомобілів і 37% зростання до показника річної давності.
До п’ятірки лідерів також потрапили KIA – 595 авто (+36%) та Nissan – 488 авто (+5%).
А до ТОП-10 рейтингу липня увійшли: Hyundai – 468 шт. (+4%); Volkswagen – 338 шт. (-22%); Suzuki – 259 шт. (-1%); BMW – 236 шт. (+11%); Mazda – 233 шт. (0%).
Ринок нових легкових автомобілів за підсумками липня зріс на 14%
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні внесли зміни до постанови про державну реєстрацію (перереєстрації) транспортних засобів.
Нововведення стосуються встановлення газобалонного обладнання та видачі тимчасового реєстраційного талону.
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