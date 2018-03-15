Весною в Україні подорожчають продукти: з'явився прогноз

В Україні навесні варто очікувати зростання цін на більшість товарних груп, проте до літа деякі з них почнуть дешевшати.

"До літа будуть дорожчати м'ясо і молочні продукти. З одного боку, в Україні останнім часом скорочується поголів'я худоби. З іншого, зростає його продуктивність. Але в кінцевому підсумку перша тенденція все одно сильніша і буде впливати на зростання цін", – розповів "Обозревателю" економіст Максим Праздніков.

За його словами, ситуацію поки не врятують і дотації, які передбачені аграріям з бюджету, оскільки вони мають відкладений ефект.

"Тобто, навіть якщо вони будуть успішними, ціна на м'ясо, в кращому випадку, не буде рости до кінця року, незважаючи на інфляцію. За рахунок цього вийде, що його реальна вартість знизиться", – зазначив економіст.

За рахунок фактора сезонності, як каже Праздніков, до Великодня подорожчає більшість товарних груп, таких як овочі, фрукти і яйця.

"Далі буде зниження цін у міру появи на прилавках вже української не парникової продукції. До літа також опуститися у ціні молочка. Надої збільшуються і, як результат, молоко дешевшає. Подешевшає закупівля – знизяться ціна на ринках і в магазинах", – прогнозує економіст.

Новини В Україні підскочили ціни на головні продукти

З приємного, каже Праздніков, може далі дешевшати гречка і цукор, чого не можна сказати про інші крупи. Вони, враховуючи рис, можуть подорожчати.

За словами економіста, зміцнення гривні куди менше позначиться на цінах на продукти харчування, ніж сезонні фактори.

"Фермери, які працюють на внутрішній ринок, особливо не відчують змін. Більш того, вони точно не стануть розкидатися додатковими відсотками ліквідності перед посівною, а потім і збором врожаю. Отож зекономлені на паливі і техніці гроші за рахунок курсу вони, ймовірно, залишать собі або інвестують у виробництво, чим вирішать знижувати ціни", – пояснив економіст.

Як раніше повідомляв "Обозреватель", в Україні очікується подальше зростання цін на продукти протягом року в зв'язку з інфляцією.