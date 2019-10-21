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21 жовтня • оновлено в 09:39
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В Україні важливе держпідприємство очолить звільнений з Міненерго чиновник

1.3т Читати матеріал російською

Тимчасово виконуючим обов'язки директора державного підприємства "Укрхімтрансаміак" стане Максим Немчінов, який в кінці вересня був звільнений з посади державного секретаря Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Зокрема, кандидатура Немчинова була узгоджена на засіданні Кабінету міністрів. Тепер його має призначити профільне міністерство, повідомляє LB.ua.

Створений в 2001 році "Укрхімтрансаміак" є монополістом в Україні з транспортування рідкого аміаку магістральними трубопроводами. В останні роки його роботу супроводжують постійні скандали навколо керівництва.

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Довгий час державне підприємство очолював Віктор Бондик, який "прославився" 13-метровим парканом навколо особняка в Бучі. Його звільнили в 2016 році в зв'язку з порушенням законодавства і обов'язків за контрактом, а також через невиконання вимог Державної фінансової інспекції.

У тому ж році відбувся конкурс на посаду директора "Укрхімтрансаміаку", який виграв менеджер швейцарської компанії BLOCK Technical AG Павло Шебеста, але призначений він так і не був.

Пізніше Бондик став підозрюваним у справі про нанесення збитків в розмірі $2,3 млн, а потім НАБУ затримало нового в.о. директора "Укрхімтрансаміаку" Ігоря Трегубенко за підозрою у розкраданні 40 млн гривень.

Зараз держпідприємством у статусі виконуючого обов'язки керує Валентин Шліхта.

Тимчасово виконуючим обов'язки директора державного підприємства "Укрхімтрансаміак" стане Максим Немчінов

Тимчасово виконуючим обов'язки директора державного підприємства "Укрхімтрансаміак" стане Максим Немчінов

"Цензор.нет"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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филипп филипыч
филипп филипыч
нифига се на фотке скока добра. пилить не перепилить))
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