В Україні важливе держпідприємство очолить звільнений з Міненерго чиновник

Тимчасово виконуючим обов'язки директора державного підприємства "Укрхімтрансаміак" стане Максим Немчінов, який в кінці вересня був звільнений з посади державного секретаря Міністерства енергетики та вугільної промисловості.
Зокрема, кандидатура Немчинова була узгоджена на засіданні Кабінету міністрів. Тепер його має призначити профільне міністерство, повідомляє LB.ua.
Створений в 2001 році "Укрхімтрансаміак" є монополістом в Україні з транспортування рідкого аміаку магістральними трубопроводами. В останні роки його роботу супроводжують постійні скандали навколо керівництва.
Довгий час державне підприємство очолював Віктор Бондик, який "прославився" 13-метровим парканом навколо особняка в Бучі. Його звільнили в 2016 році в зв'язку з порушенням законодавства і обов'язків за контрактом, а також через невиконання вимог Державної фінансової інспекції.
У тому ж році відбувся конкурс на посаду директора "Укрхімтрансаміаку", який виграв менеджер швейцарської компанії BLOCK Technical AG Павло Шебеста, але призначений він так і не був.
Пізніше Бондик став підозрюваним у справі про нанесення збитків в розмірі $2,3 млн, а потім НАБУ затримало нового в.о. директора "Укрхімтрансаміаку" Ігоря Трегубенко за підозрою у розкраданні 40 млн гривень.
Зараз держпідприємством у статусі виконуючого обов'язки керує Валентин Шліхта.
Тимчасово виконуючим обов'язки директора державного підприємства "Укрхімтрансаміак" стане Максим Немчінов
"Цензор.нет"
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше МЕРТ оприлюднив список українських держпідприємств, які повинні приватизувати до 2020 року. Туди потрапили 893 компанії, в числі яких ПриватБанк, "Ощадбанк", "Укргазбанк" і "Центренерго".
Пізніше Фонд державного майна почав підготовку до проведення конкурсів з продажу Одеського припортового заводу, Сумихімпрому, Оснастки, п'яти обленерго і низки інших великих підприємств.
Крім того, Кабінет Міністрів затвердив перелік об'єктів великої приватизації державної власності, що підлягають приватизації.
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