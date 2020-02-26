Через коронавірус: в Україні значно підняли ціни на захисні маски

В Україні оптовики підвищили ціни на медичні маски від 2 до 8 разів.

Зокрема, якщо раніше одна упаковка на 50 штук коштувала 50 гривень, то зараз за цю саму кількість необхідно заплатити до 1000 гривень. Про це свідчать пропозиції продавців на торгових онлайн-майданчиках.

При цьому у Києві через коронавірус COVID-19, який поступово поширюється в усьому світі, люди почали масово розкуповувати санітарні маски. Деякі навіть брали по 200 штук відразу.

Також користувачі в соціальних мережах повідомляють, що в деяких аптеках масок уже немає.

В Україні оптовики підвищили ціни на медичні маски від 2 до 8 разів

В Україні оптовики підвищили ціни на медичні маски від 2 до 8 разів

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус COVID-19 уповільнив темпи в Китаї, а тих, хто видужав, побільшало. Водночас в Італії різко зросла кількість інфікованих.

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