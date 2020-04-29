В Україні в червні з'являться нові гроші: як вони виглядають

Національний банк України з 3 червня введе в обіг монети номіналом 10 гривень, які поступово замінять відповідні банкноти.

Про це повідомили в прес-службі НБУ у середу, 29 квітня.

Як відзначили в прес-службі, з 3 червня монети номіналом 10 гривень стануть дійсним платіжним засобом на території України, ними можна вільно розрахуватися у торговій мережі або здійснювати операції у банках.

На першому етапі НБУ планує ввести в обіг понад 5 млн 10-гривневих монет, які будуть розподілені між підрозділами банку у регіонах. З 3 червня 2020 року банки зможуть отримувати оновлені грошові знаки у НБУ і видавати їх своїм клієнтам.

Громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 10 гривень на повсякденні монети цього номіналу. Вони зможуть необмежений період часу розраховуватися одночасно і новими грошовими знаками, і старими банкнотами цього номіналу. Поступово – в результаті природного зносу – 10-гривневі банкноти будуть замінюватися в зверненні монетами.

Нова монета номіналом 10 гривень – невелика за розміром, легка. Її діаметр становить 23,5 мм, вага – 6,4 грама. Вона виготовлена з цинкового сплаву з гальванічним покриттям нікелем. Завдяки своїм збільшеним габаритним розмірам (діаметр, товщина і гурт) нова 10-гривнева монета істотно відрізняється від монет номіналом 1, 2 і 5 гривень.

"Це – частина комплексного рішення з оптимізації і поновлення банкнотно-монетного ряду гривні, що триває з 2014 року і має на меті забезпечити в Україні більш надійніше і захищені від підробок банкноти, зручність розрахунків готівкою і економію коштів для держави. Введення в обіг нових обігових монет номіналом 10 гривень завершить цей процес", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Нацбанк України 20 грудня ввів в обіг оновлену купюру номіналом 50 гривень. Її дизайн виконаний в одному стилі з сучасними банкнотами в 20, 100, 500 та 1000 гривень, які вже знаходяться в обігу.

Національний банк України також оновив банкноту в 200 гривень. Як повідомила прес-служба НБУ, вона з'явиться в обігу вже з 25 лютого.

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