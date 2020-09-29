В Україні ціни на яблука побили трирічні рекорди: у чому причина

Наразі ціни на яблука в Україні є найвищими щонайменше за останні 3 роки. Причиною стали заморозки у квітні, що вплинули на урожай ранніх сортів.

Про це повідомляють аналітики Української плодоовочевої асоціації. У порівнянні з початком вересня, яблука продають на 15-20% дешевше, але навіть після здешевшання ціна залишається рекордно високою.

"Вартість нині стартує від 11-13 гривень/кілограм, торік в аналогічний період їхня вартість була на 1-1,5 гривні меншою, а наприкінці вересня 2018 року – 7-8 грн/кілограм", – йдеться у повідомленні.

На це вплинули несприятливі погодні умови, зокрема заморозки у квітні-травні. Це позначилося на зниженні валового збору ранніх сортів і в результаті сезон яблук розпочався із затримкою на 7-10 днів. Іншим чинником стали рекордно високі ціни на яблука на початку сезону: у середині липня садівники продавали перші партії яблук по 20-22 гривні/кілограм.

"Звичайно, втрати в сегменті яблук були не такими значними, як у сегменті абрикосів і черешні, тим не менш, українські виробники з центральних та західних областей повідомляли, що втрати врожаю сягають 20-30%", – пояснили експерти.

За прогнозом аналітиків, скоро ціни на яблука знизяться. Оскільки через сильні дощі влітку яблука будуть низької якості, то не зможуть довго зберігатися. Відповідно, фермери намагатимуться реалізувати таку продукцію якомога швидше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку вересня ціни на кавуни опустились до мінімуму за сезон. "Смугаста ягода" подешевшала в середньому на 20% і виробники пропонують її за ціною від 1,2 до 3 грн/кг у гуртовій закупівлі.