В України тюремники закуплять м'ясо з сальмонелою на мільярди гривень

Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби підписала низку рамкових угод загальною сумою майже 3,5 мільярда гривень із компаніями, серед яких є постачальник курятини, зараженої сальмонелою.

Зокрема йдеться про компанію “Фінінтертехнологія”. Про це повідомляється у розслідуванні “Слідство.Інфо”.

У 2018-2019 роках прокуратура встановила, що вони поставили м’ясо із сальмонелою до шести тюрем. Заражені партії знайшли в декількох областях: Черкаській, Хмельницькій та Івано-Франківській.

Лише до черкаських тюрем “Фінтертехнологія” продала 20 тисяч кілограмів м’яса, за які тюремники сплатили майже мільйон гривень.

За фактом постачання зіпсованих харчів було відкрито кілька кримінальних проваджень і розслідування до сих пір тривають. Однак, попри це, Генеральна дирекція наприкінці 2019 року підписала з “Фінінтертехнологією” та іншими фірмами сім рамкових угод.

Наразі невідомо, скільки конкретно отримає ця компанія за результатами договору, адже компанії-переможці у подальшому будуть проводити конкурс між собою.

Заражені партії знайшли в декількох областях: Черкаській, Хмельницькій та Івано-Франківській

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні почали діяти нові правила маркування продуктів, щоб споживач міг точно знати, що купує.

Тепер на кожне твердження має бути підтвердження. Наприклад, те, що продукт не містить ГМО, має довести лабораторне дослідження.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!