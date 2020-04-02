В Україні ціни струму для промисловості нижче вдвічі-тричі, ніж у Європі – ексміністр

Ціни електроенергії для промисловості в Західній Європі вдвічі-тричі вищі, ніж в Україні. В Білорусі та Росії – на 30-50% вищі. Про це в себе на сторінці в Facebook написав колишній міністр ЖКХ та чинний заступник голови комітету парламенту з питань ТЕК та ЖК Олексій Кучеренко.

Він прокоментував вчорашню заяву компанії Interpipe Віктора Пінчука щодо зростання цін струму: "Мародери заявляють, що ціна для них зросла, і що ця ціна більша ніж в Європі. Це Брехня. Я багато років в енергетиці. Я знаю, що в Західній Європі ціни для промисловості в 2, а подекуди в 3 рази вищі ніж в Україні. В східній – в 1,5-2 рази. Більше того, в Білорусі та Росії кінцева ціна для споживачів вища ніж та, за яку вони продають електроенергію в Україну на 30-50%". Він також попросив показати будь яку платіжку для заводу чи домогосподарства в ЄС, яка була би нижча за українську.

Кучеренко також написав, що ця компанія щодо цін припала на "найбільшу кризу галузі за останні 20 років", яку чималою мірою спричинили непрофесійні та деструктивні дії голови комітету ВР з енергетики та ЖКП Андрія Геруса.

"На ринку нема розуміння балансу. ТЕС працюють на мінімальних оборотах. В цей час заходить імпорт з Росії та Білорусі за демпінговими цінами. На складах нікому не потрібні мільйони тон вугілля. Державні шахти майже зупинились. Найбільше приватне вугільне підприємство зупинене. ДП "Гарантований покупець" на межі банкрутства. Енергоатом вже відмовився віддавати йому 40% електроенергії, яка мала піти для населення. За декілька тижнів ця лавина рознесе роздрібний ринок, і в наших оселях погасне світло", – підсумував автор

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