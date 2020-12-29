В Україні ціни на бензин можуть підскочити на 50 копійок за літр

В Україні ціни на бензин ростуть вже місяць поспіль. Уже найближчим часом вартість пального може підскочити ще на 50 копійок на літрі.

Такий прогноз зробив директор "А-95" Сергій Куюн, передає UBR. Він пояснив, що ціни будуть рости через подорожчання нафти.

"Якщо місяць тому було $47-48 за барель, то зараз $50. Минув місяць дорогої нафти. Нею потихеньку наповнюється ринок, у зв'язку з чим ми бачимо потенціал для зростання. Зараз торговельні націнки в роздрібних мережах нижчі, ніж зазвичай, що говорить про те, що вони будуть наростати", – розповів Куюн.

За підрахунками експерта, потенціал для зростання цін на заправках є ще десь на 50 копійок.

Також він додав, що передусім оновлення цін може зачепити заправки групи "Приват", які налічують 1,5 тис. АЗС – вони не міняли цінники ще з жовтня.

Водночас "мертвий" сезон може пом'якшити подорожчання бензину.

"З одного боку, зараз "мертвий" сезон зниженого споживання пального. Крім того, буде локдаун, який може знизити його ще більше. Можливо, через це оператори захочуть зафіксувати нинішню ціну, щоб трошки підтримати продаж", – припустив експерт.

Він також зауважив, що ринок нафтопродуктів за рахунок великих запасів має "хвіст": сьогодні вітчизняні переробники ще працюють із нафтою кінця жовтня, коли ціна була $40 за барель.

За останній місяць на заправках WOG, Shell і Glusco бензин А-95 подорожчав на 20 копійок. На ОККО його вартість зросла на 25 копійок. А на Socar – відразу на 50 копійок на літрі.

Загалом за місяць бензини і дизель істотно додали в ціні:

у середньому літр А-92 наприкінці листопада коштував 23,2 грн, а зараз вже 24,1 грн (+90 копійок на літрі);

А-95 коштував у середньому по країні 24,24 грн/л, а зараз – 25,14 грн/л (+90 копійок);

дизельне пальне підскочило у ціні з 26,53 до 24,48 грн/л (+95 копійок).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні за перший тиждень грудня прискорилося зростання цін на бензин. Максимальне подорожчання склало близько 45 копійок за літр.

Раніше з'явилося дослідження, яке показало, на яких АЗС в Україні можна заправлятися, а куди краще не заїжджати.