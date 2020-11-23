Ціни на електроенергію в Україні порівняли з європейськими

В Україні ціни на електроенергію для населення у 4,5 раза нижчі, ніж середні тарифи в європейських країнах.

Про це повідомляє агентство ExPro на основі даних статистичної служби ЄС – Eurostat. Зокрема, тариф на е/е для бізнесу в 2,1 раза нижчий за європейський.

Вартість електроенергії для населення в Україні, у 1 півріччі 2020 року становила – 0,047 €/кВт (або 1,33 грн/кВт) включно з податками та транспортуванням, що у 4,56 раза менше за середній показник вартості е/е для населення в ЄС – 0,213 €/кВт (6,08 грн/кВт).

У першому півріччі ціна на електроенергію для непобутових споживачів в Україні склала – 0,071 €/кВт (або 2,04 грн/кВт) з податками та транспортуванням. Водночас середнє значення ціни у 27 країнах ЄС в указаний період становило – 0,153 €/кВт (4,38 грн/кВт), що у 2,14 раза більше, ніж в Україні.

Порівняно із сусідніми країнами ЄС, вартість електроенергії для непобутових споживачів в Україні менше за:

Словаччину – у 2,2 раза (0,159 €/кВт),

Польщу – у 1,8 раза (0,134 €/кВт),

Румунію – 1,7 раза (0,127 €/кВт),

Угорщину – у 1,7 раза (0,123 €/кВт).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні до кінця 2020 року тариф на електрику для споживачів не підвищуватимуть. Однак влада не виключає подальшого подорожчання.