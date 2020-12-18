В Україні табачники пообіцяли різко підняти ціни з 1 січня

В Україні з 1 січня ціна на табачні вироби для електричного нагрівання перевищить вартість будь-яких цигарок.

Це трапиться у результаті підвищення ставки акцизу на 320%. Про це повідомляє UBR з посиланням на прогноз "Філіп Морріс Україна".

У компанії відзначили, що в 2021 році податок підвищать без плавного переходу. Одномоментне зростання акцизу передбачено ухваленими парламентом змінами в Податковому кодексі.

У підсумку, за оцінками табачників, ціна на продукцію для IQOS в Україні буде вище, ніж у Росії, Білорусі та Молдові.

Цигарки за неповний 2020 рік уже подорожчали в середньому на 10 грн. Водночас у Верховній Раді заявляють про чергове підвищення цін на тютюнові вироби у 2021 році. Так, пачка преміум-класу може зрости в ціні ще на 12 грн.

Скільки коштуватимуть цигарки

В Україні, за даними статистики, цигарки з фільтром місцевого виробництва коштують в середньому 41,5 грн, медіум-клас – 48,9 грн, а преміум – 54,7 грн за пачку. Такими темпами, з урахуванням підвищення акцизів, дешеві українські цигарки в грудні 2021-го коштуватимуть на 7,9 грн більше, середньої якості – на 8,9 грн дорожче, а преміум – на 12 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з урахуванням підвищення акцизу на 20% і тенденції поточного року, у 2021-му цигарки коштуватимуть: