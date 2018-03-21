В Україні розмір субсидій скоротився на 36%: хто заплатить більше

У лютому 2018-го середній розмір субсидії в Україні склав всього лише 1005,2 грн. У порівнянні з минулим роком сума "знижки" скоротилася на 36%. Крім того, в 2,2 рази зменшилася кількість українців, які звернулися за субсидією в перші два місяці року.

Про це йдеться в опублікованих даних Державної служби статистики. Станом на лютий комунальні знижки отримували понад 6,4 млн сімей, це 43% від загального числа домогосподарств. На зниження розміру субсидії вплинули погодні умови і зростання доходів сімей.

Так, в лютому 2017 року українці отримували субсидії на основі доходів ще за позаминулий рік. У той же час субсидія, яку українці отримують в лютому цього року, порахована з урахуванням доходів за 2017-й. У минулому році в Україні в два рази зросла мінімальна зарплата, крім того, значно зріс і середній заробіток.

Після майбутнього перерахунку субсидій, які українці отримуватимуть в травні, розмір "знижок" знову значно скоротиться. Деякі субсідіанти зовсім залишаться без допомоги від держави, так як їх дохід дозволить оплачувати комуналку і без субсидії.

Розмір "комунальної знижки" в першу чергу залежить від доходу сім'ї. Причому, чим вищий дохід, тим більше відсоток т.зв. "Обов'язкового платежу". Так, при розрахунку "знижки" середній дохід на одного члена сім'ї ділять на два прожиткових мінімуми, а отриману суму множать на 15%. Те, що вийшло, - відсоток, який сім'я може віддавати за комуналку. І з ростом доходу буде збільшуватися і відсоток.

Раніше "Обозреватель" писав про те, у кого можуть забрати субсидію в Україні через кілька тижнів.