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В Україні суд визнав ціни на газ незаконними: всі подробиці

22.4тЧитати матеріал російською

Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправною і недійсною постанову Кабінету міністрів України №315 від 27 квітня 2016 року про порядок формування цін на природний газ для потреб населення.

Як передає "Інтерфакс-Україна", суд прийняв таке рішення у зв'язку з порушенням урядом порядку прийняття оскаржуваної постанови в частині його узгодження з Секретаріатом Енергетичного співтовариства і Державною регуляторною службою України.

Відзначається, що через неузгодженості під час оприлюднення проекту постанови це в цілому призвело до усунення від участі в прийнятті оскаржуваного рішення значного кола зацікавлених осіб.

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"Зазначені порушення визнані судом істотними і свідчать про недотримання при прийнятті цієї постанови вимог нормативних актів, що мають вищу юридичну силу", - йдеться в повідомленні.

В Україні суд визнав ціни на газ незаконними: всі подробиці

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 січня Кабмін прийняв рішення зменшити норми споживання газу для громадян без лічильника до 3,29 кубометра на людину. Таке рішення було прийнято після того, як облгази через суд повернули норми споживання, які утричі вищі за попередні.

Раніше в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) заявили, що нові платіжки за газ, які отримали українці в січні, розраховані законно і споживачі можуть здійснювати оплату за ними.

Нагадаємо, в "Нафтогазі" повідомили, що через скасування судом норм споживання газу, українці, у яких не встановлено газового лічильника, отримали завищені платіжки за газ. Для вирішення цієї ситуації закликали громадян скаржитися на урядову гарячу лінію.

Через донарахування зайвих обсягів газу споживачам, в НКРЕКУ запропонували провести позапланову перевірку 20 облгазів. Компаніям загрожує штраф в розмірі 850 тис. гривень.

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Тема
Ціна на газ
Місце
Україна
Теги
газКабінет Міністрів України
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Богуславська Марта
Богуславська Марта
Вірю що це перша маленька перемога! Після перемоги ЮВТ буде більше перемог!
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Василенко Анастасия
Василенко Анастасия
Нова Конституція, що буде відрудагована усією країною завдяки ВІКІ-платформі - ось це справді глибокі, системні зміни, яких потребує країна сьогодні. Вірю в Вашу перемогу та спільну роботу над новим основним Законом України!
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Лазарь Алина
Лазарь Алина
Веремьёв Александр,, вся країна знає, що реально подолати корупцію можете тільки Ви! Всі інші максимум, що будуть робити, так це імітувати боротьбу!
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