В Україні субсидіанти масово не платять за комуналку: що відбувається

У березні 2019 року, одержувачі монетизованої субсидії розрахувалися з "Київтеплоенерго" за послуги теплопостачання та гарячого водопостачання за лютий тільки на 73%.

Про це повідомив "Інтерфакс-Україна" директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін. "Якщо взяти весь пул споживачів, які мають субсидію і які в березні отримали її в грошовому еквіваленті, зіставити суму, яку вони повинні були заплатити в березні в повному обсязі з тією сумою, що була фактично сплачена, то рівень розрахунків по нашій зоні обслуговування склав 73%", - сказав він.

За його словами, половина одержувачів монетизованої субсидії оплатила послуги в повному обсязі, інші – здійснили розрахунки частково або не розрахувалися зовсім.

Лопатін, додав, що серед тих, хто в березні не здійснював розрахунки – велика кількість споживачів, що мали на момент розрахункового періоду переплату.

"Сама ідея монетизованої субсидії дозволяє споживачеві самостійно вирівнювати сальдо по своєму розрахунковому рахунку. Серед споживачів, які з нами не здійснювали розрахункові операції, дуже велика кількість тих, хто на початок розрахункового періоду мав переплату. Тобто, вони не заплатили, але боржниками не стали", – зазначив він.

За його словами, з 112 тис. одержувачів монетизованої субсидії 44 тис. (39%) через переплату мали можливість не здійснювати розрахунки зовсім. Що стосується іншої частини субсидіантів, то рівень розрахунків склав 82%, що вкладається в логіку загальної платіжної дисципліни, підсумував Лопатін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві тільки 62% одержувачів монетизованих субсидій розрахувалися за споживання води за лютий.

До кінця 2019 року в Україні буде повністю завершена монетизація пільг і субсидій.

Кабінет міністрів з 1 січня запустив безготівковий механізм нарахування субсидій, а готівковий запустили з 1 березня.

Українці можуть отримувати субсидії готівкою через відділення "Укрпошти" та державного "Ощадбанку".

При цьому для того, щоб залишитися без допомоги, досить мати заборгованість по комуналці в розмірі від 340 грн як мінімум за один місяць.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал