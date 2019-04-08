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В Україні субсидіанти масово не платять за комуналку: що відбувається

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У березні 2019 року, одержувачі монетизованої субсидії розрахувалися з "Київтеплоенерго" за послуги теплопостачання та гарячого водопостачання за лютий тільки на 73%.

Про це повідомив "Інтерфакс-Україна" директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін. "Якщо взяти весь пул споживачів, які мають субсидію і які в березні отримали її в грошовому еквіваленті, зіставити суму, яку вони повинні були заплатити в березні в повному обсязі з тією сумою, що була фактично сплачена, то рівень розрахунків по нашій зоні обслуговування склав 73%", - сказав він.

За його словами, половина одержувачів монетизованої субсидії оплатила послуги в повному обсязі, інші – здійснили розрахунки частково або не розрахувалися зовсім.

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Лопатін, додав, що серед тих, хто в березні не здійснював розрахунки – велика кількість споживачів, що мали на момент розрахункового періоду переплату.

"Сама ідея монетизованої субсидії дозволяє споживачеві самостійно вирівнювати сальдо по своєму розрахунковому рахунку. Серед споживачів, які з нами не здійснювали розрахункові операції, дуже велика кількість тих, хто на початок розрахункового періоду мав переплату. Тобто, вони не заплатили, але боржниками не стали", – зазначив він.

За його словами, з 112 тис. одержувачів монетизованої субсидії 44 тис. (39%) через переплату мали можливість не здійснювати розрахунки зовсім. Що стосується іншої частини субсидіантів, то рівень розрахунків склав 82%, що вкладається в логіку загальної платіжної дисципліни, підсумував Лопатін.

В Україні субсидіанти масово не платять за комуналку: що відбувається

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві тільки 62% одержувачів монетизованих субсидій розрахувалися за споживання води за лютий.

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Тема
Монетизація субсидій
Місце
Україна
Теги
субсидіїУкраїна
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