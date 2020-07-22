В Україні створять "чорний список" осіб, пов'язаних із тероризмом

В Україні сформують перелік осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.

Таке рішення на засіданні 22 липня ухвалив Кабінет міністрів на виконання вимог Закону від 6 грудня 2019 року № 361-ІХ про фінансовий моніторинг (набрав чинності 28 квітня 2020-го). Про це повідомив "Урядовий портал".

Нова редакція документа, зокрема, передбачає, що осіб зможуть включати або виключати з переліку за рішенням адміністративного суду. Особи визначаються критеріями резолюцій Ради Безпеки ООН та за відомостями уповноважених міжнародних організацій.

Сформувати список зобов'язали Державну службу фінансового моніторингу.

У базу даних будуть заносити ПІБ громадян, дату народження, серію і номер паспорта або іншого документа; що стосується юридичних осіб – повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код.

Інформація подаватиметься СБУ і МЗС. Ці ж органи будуть розглядати запити щодо виключення осіб зі списку.

У Кабміні додали, що реалізація нових положень забезпечить технічну відповідність українського законодавства Міжнародним стандартам FATF.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Державна служба фінансового моніторингу відзвітувала, що в Україні за півроку 2020-го виявили 468 випадків можливого відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.