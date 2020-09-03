В Україні створять Бюро економічної безпеки і ліквідують податкову міліцію
Верховна Рада у першому читанні та за основу підтримала законопроєкт №3087-Д про створення Бюро економічної безпеки (БЕБ). Воно розслідуватиме злочини у сфері державних фінансів та замінить податкову міліцію.
Рішення на засіданні у четвер, 3 вересня, підтримали 245 депутатів, зокрема, 213 голосів дала фракція "Слуга народу" (щоб подивитись результати голосування, доскрольте до кінця сторінки).
Як голосували:
"Слуга народу" – 213;
ОПЗЖ – 0;
"Європейська солідарність" – 0;
"Батьківщина" – 1;
"За майбутнє" – 15;
"Голос" – 17;
"Довіра" – 16;
позафракційні депутати – 10.
"Метою законопроекту є розділення сервісної та правоохоронної функцій податкової служби, ліквідація податкової міліції, оптимізація структури та чисельності органів, які ведуть боротьбу зі злочинами у сфері фінансів, усунення дублювання їх функцій та створення Бюро економічної безпеки (БЕБ)", – йдеться у пояснювальній записці.
У чому відмінності від податкової міліції
За словами одного з авторів законопроєкту депутата Ярослава Железняка (фракція "Голос"), завдання документа – забрати всіх силовиків, всіх правоохоронців з впливу на бізнес.
"Прибрати Національну поліцію, СБУ, Податкову міліцію, ДБР, прокуратуру з тиску на бізнес. Замість цього зробити один аналітичний орган, таких "білих комірців", які будуть далі займатися мовою цифр, а не мовою автоматів тим, щоб бізнес дотримувався законодавства", – сказав Железняк.
За його словами, одним з доказів того, що існуюча система неефективна і правоохоронці не можуть впливати на бізнес, є те, що у 2019 році за статтею "Ухилення від сплати податків" було заведено 1300 кейсів на підприємців, а доведено до вироку лише 10.
"Все інше – це доказ того, що тиск на бізнес здійснюється і буде здійснюватися далі", – сказав Железняк.
Автори законопроекту зазначили, що законопроект буде доопрацьовуватися і всі спірні моменти буде прибрано до другого читання.
Головне про Бюро економічної безпеки
Максимальна чисельність – 4000 осіб (у податковій міліції зараз – 4600 осіб, за словами нардепа Данила Гетманцева).
Директор БЕБ та його заступники будуть обиратись на конкурсній основі.
Детективам цього відомства хочуть дати повноваження для здійснення оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування злочинів. Крім того, їм хочуть забезпечити доступ до державних автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних.
Передбачено ліквідацію податкової міліції, а також оптимізацію структури та чисельності органів, які ведуть боротьбу зі злочинами у сфері економіки, усунення дублювання їх функцій.
БЕБ буде зобов'язане щоквартально публікувати звіт про діяльність на своєму сайті.
Які злочини розслідуватиме БЕБ
незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів;
підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців;
протидія законній господарській діяльності;
ухилення від сплати податків, зборів;
ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
доведення банку до неплатоспроможності;
доведення до банкрутства;
порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності;
фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової організації;
шахрайство з фінансовими ресурсами;
маніпулювання на фондовому ринку;
підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів;
порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів;
виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів;
незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару;
незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю;
розголошення комерційної або банківської таємниці;
незаконне використання інсайдерської інформації;
приховування інформації про діяльність емітента;
незаконна приватизація державного, комунального майна;
протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації;
нецільове використання бюджетних коштів;
видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону.
Останні три злочини підслідні БЕБ, якщо вони не підслідні Національному антикорупційному бюро України.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні 2019 року Кабмін постановою №846 відновив повноваження податкової міліції при Державній фіскальної службі. Передбачалося, що орган діятиме тимчасово, поки повноцінно не запустять Державне бюро розслідувань.