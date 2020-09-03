В Україні створять Бюро економічної безпеки і ліквідують податкову міліцію

Ярослав Маркін Економіка 11:58, 3.09.2020 Оновлено: 12:32, 3.09.2020

Верховна Рада у першому читанні та за основу підтримала законопроєкт №3087-Д про створення Бюро економічної безпеки (БЕБ). Воно розслідуватиме злочини у сфері державних фінансів та замінить податкову міліцію.

Рішення на засіданні у четвер, 3 вересня, підтримали 245 депутатів, зокрема, 213 голосів дала фракція "Слуга народу" (щоб подивитись результати голосування, доскрольте до кінця сторінки).

Як голосували:

  • "Слуга народу" – 213;

  • ОПЗЖ – 0;

  • "Європейська солідарність" – 0;

  • "Батьківщина" – 1;

  • "За майбутнє" – 15;

  • "Голос" – 17;

  • "Довіра" – 16;

  • позафракційні депутати – 10.

"Метою законопроекту є розділення сервісної та правоохоронної функцій податкової служби, ліквідація податкової міліції, оптимізація структури та чисельності органів, які ведуть боротьбу зі злочинами у сфері фінансів, усунення дублювання їх функцій та створення Бюро економічної безпеки (БЕБ)", – йдеться у пояснювальній записці.

Результати голосування.
Телеканал "Рада"
Результати голосування по фракціях.
Телеканал "Рада"

У чому відмінності від податкової міліції

За словами одного з авторів законопроєкту депутата Ярослава Железняка (фракція "Голос"), завдання документа – забрати всіх силовиків, всіх правоохоронців з впливу на бізнес.

"Прибрати Національну поліцію, СБУ, Податкову міліцію, ДБР, прокуратуру з тиску на бізнес. Замість цього зробити один аналітичний орган, таких "білих комірців", які будуть далі займатися мовою цифр, а не мовою автоматів тим, щоб бізнес дотримувався законодавства", – сказав Железняк.

За його словами, одним з доказів того, що існуюча система неефективна і правоохоронці не можуть впливати на бізнес, є те, що у 2019 році за статтею "Ухилення від сплати податків" було заведено 1300 кейсів на підприємців, а доведено до вироку лише 10.

"Все інше – це доказ того, що тиск на бізнес здійснюється і буде здійснюватися далі", – сказав Железняк.

Автори законопроекту зазначили, що законопроект буде доопрацьовуватися і всі спірні моменти буде прибрано до другого читання.

Головне про Бюро економічної безпеки

  • Максимальна чисельність – 4000 осіб (у податковій міліції зараз – 4600 осіб, за словами нардепа Данила Гетманцева).

  • Директор БЕБ та його заступники будуть обиратись на конкурсній основі.

  • Детективам цього відомства хочуть дати повноваження для здійснення оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування злочинів. Крім того, їм хочуть забезпечити доступ до державних автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних.

  • Передбачено ліквідацію податкової міліції, а також оптимізацію структури та чисельності органів, які ведуть боротьбу зі злочинами у сфері економіки, усунення дублювання їх функцій.

  • БЕБ буде зобов'язане щоквартально публікувати звіт про діяльність на своєму сайті.

Які злочини розслідуватиме БЕБ

  • незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів;

  • підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців;

  • протидія законній господарській діяльності;

  • ухилення від сплати податків, зборів;

  • ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

  • доведення банку до неплатоспроможності;

  • доведення до банкрутства;

  • порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності;

  • фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової організації;

  • шахрайство з фінансовими ресурсами;

  • маніпулювання на фондовому ринку;

  • підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів;

  • порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів;

  • виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів;

  • незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару;

  • незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю;

  • розголошення комерційної або банківської таємниці;

  • незаконне використання інсайдерської інформації;

  • приховування інформації про діяльність емітента;

  • незаконна приватизація державного, комунального майна;

  • протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації;

  • нецільове використання бюджетних коштів;

  • видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону.

Останні три злочини підслідні БЕБ, якщо вони не підслідні Національному антикорупційному бюро України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні 2019 року Кабмін постановою №846 відновив повноваження податкової міліції при Державній фіскальної службі. Передбачалося, що орган діятиме тимчасово, поки повноцінно не запустять Державне бюро розслідувань.

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