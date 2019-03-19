В Україні стрімко подорожчав популярний продукт

В Україні з початку року оптові ціни на всі види столового винограду зросли в середньому на 37%.

Експерти відзначають, що на ринку присутня виключно імпортна продукція, оскільки Україна залишається імпортером винограду і виробники, як правило, розпродають всю свою продукцію ще до середини січня, повідомляє AgroNews.

Найбільш істотно зросли ціни на столовий виноград безнасінних сортів, типу "кишмиш". Такий виноград за перші два з половиною місяці поточного року подорожчав на 60% в оптовій торгівлі.

Водночас з 1 січня у півтора рази зросли ціни на білі сорти столового винограду, а на чорні сорти – на 35%. Виноград сорту "Молдова" подорожчав найменше – на 5%.

Виноград сорту "Молдова" залишається найдешевшим на ринку. Його продають у середньому в три рази дешевше, ніж інші сорти – 33 грн/кг (середня оптова ціна).

При цьому найдорожчими залишаються білі сорти, які продаються по 98 грн/кг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стратегія грошово-кредитної політики Національного банку України у 2019 році визначає мету щодо інфляції у середньостроковій перспективі на рівні 5%. Пізніше економіст пояснив, чому регулятор не зможе виконати поставлену мету.

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