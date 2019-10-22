В Україні стартував опалювальний сезон: де і кому почали підключати тепло

В Україні станом на вівторок, 22 жовтня, опалювальний сезон почався вже у 12 областях.

"За інформацією обласних та Київської міської державних адміністрацій опалення житлових будинків розпочато у 12 областях", – йдеться у повідомленні Міністерства розвитку громад і територій України у Facebook.

Водночас у відомстві наголосили, що об'єкти соціальної сфери опалюються вже у 21 області та Києві.

Зокрема більше третини об'єктів опалюються у восьми областях, більше половини – у Житомирській, Івано-Франківській, Полтавській, Сумській областях та Києві.

Станом на вівторок, 22 жовтня, опалювальний сезон розпочався вже у 12 областях Міністерство розвитку громад і територій України

Станом на вівторок, 22 жовтня, опалювальний сезон розпочався вже у 12 областях

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Міністерка розвитку громад і територій Альона Бабак заявила, що опалювальний сезон в усіх містах України має розпочатися вчасно.

Крім того, президент Володимир Зеленський доручив профільним відомствам доповісти про стан підготовки до опалювального сезону не пізніше 20 вересня.

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