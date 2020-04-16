В Україні стабілізувалися ціни на продукти – НБУ

Ажіотажний попит на продукти, який почався після введення карантину, закінчився, ціни на деякі категорії продуктів повернулися до нормального рівня.
Про це у відеозверненні заявила заступник глави НБУ Катерина Рожкова.
"Сплеск цін, який ми відзначали після введення карантину на окремі групи товарів, такі як м'ясо, крупи, засоби медичного захисту, був пов'язаний з ажіотажним попитом і тимчасовим скороченням пропозиції. В квітні ціни прийшли до свого нормального рівня", – підкреслила Рожкова, додавши, що рівень інфляції в Україні залишається досить низьким, незважаючи на ажіотажний ріст цін.
Як повідомляв OBOZREVATEL, медичні маски, які на самому початку епідемії коронавірусу були дефіцитом в Україні, не тільки масово з'явилися на ринку, але ще і в найближчі дні істотно подешевшають.
Територіальне відділення Антимонопольного комітету (АМКУ) в Київській області відкрило справу проти постачальників продуктів харчування і найбільших мереж продовольчих магазинів Києва.
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