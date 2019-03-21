В Україні спростили ремонт у квартирах: Кабмін скасував низку дозволів

В Україні Кабінет міністрів змінив перелік будівельних робіт, для яких не потрібно отримувати спеціальний дозвіл.
Відповідне рішення зафіксоване в постанові уряду "Про внесення змін до переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їхнє виконання, і після завершення яких об'єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію". Документ набуде чинності відразу після офіційної публікації, передає "Сегодня".
Дозволи тепер не будуть потрібні для таких робіт:
заміна труб водопостачання і теплопостачання;
обладнання будинку індивідуальними лічильниками тепла;
ремонт покрівлі;
встановлення протипожежних систем;
пристрій прибудинкової території;
роботи по теплоізоляції будівлі для будівель класу ризику СС2 і СС3 (раніше — тільки для CC1).
Нові норми стосуються об'єктів, які вже введені в експлуатацію, і вимагають капітального ремонту та технічного переоснащення.
Авито
Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні 2018 року Кабінет міністрів дозволив окремим квартирам у старих будинках самостійно регулювати подачу тепла. Але разом з тим може з'явитися і ціла низка проблем. Якщо новою можливістю будуть нерозумно користуватися, частина будинків може взагалі порушити баланс у системі опалення і залишитися біля розбитого корита.
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