В Україні спростили ремонт у квартирах: Кабмін скасував низку дозволів

В Україні Кабінет міністрів змінив перелік будівельних робіт, для яких не потрібно отримувати спеціальний дозвіл.

Відповідне рішення зафіксоване в постанові уряду "Про внесення змін до переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їхнє виконання, і після завершення яких об'єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію". Документ набуде чинності відразу після офіційної публікації, передає "Сегодня".

Дозволи тепер не будуть потрібні для таких робіт:

заміна труб водопостачання і теплопостачання;

обладнання будинку індивідуальними лічильниками тепла;

ремонт покрівлі;

встановлення протипожежних систем;

пристрій прибудинкової території;

роботи по теплоізоляції будівлі для будівель класу ризику СС2 і СС3 (раніше — тільки для CC1).

Нові норми стосуються об'єктів, які вже введені в експлуатацію, і вимагають капітального ремонту та технічного переоснащення.

Авито

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні 2018 року Кабінет міністрів дозволив окремим квартирам у старих будинках самостійно регулювати подачу тепла. Але разом з тим може з'явитися і ціла низка проблем. Якщо новою можливістю будуть нерозумно користуватися, частина будинків може взагалі порушити баланс у системі опалення і залишитися біля розбитого корита.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!