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В Україні спростили ремонт у квартирах: Кабмін скасував низку дозволів

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В Україні Кабінет міністрів змінив перелік будівельних робіт, для яких не потрібно отримувати спеціальний дозвіл.

Відповідне рішення зафіксоване в постанові уряду "Про внесення змін до переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їхнє виконання, і після завершення яких об'єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію". Документ набуде чинності відразу після офіційної публікації, передає "Сегодня".

Дозволи тепер не будуть потрібні для таких робіт:

  • заміна труб водопостачання і теплопостачання;

  • обладнання будинку індивідуальними лічильниками тепла;

  • ремонт покрівлі;

  • встановлення протипожежних систем;

  • пристрій прибудинкової території;

  • роботи по теплоізоляції будівлі для будівель класу ризику СС2 і СС3 (раніше — тільки для CC1).

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Нові норми стосуються об'єктів, які вже введені в експлуатацію, і вимагають капітального ремонту та технічного переоснащення.

В Україні спростили ремонт у квартирах: Кабмін скасував низку дозволів

Авито

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні 2018 року Кабінет міністрів дозволив окремим квартирам у старих будинках самостійно регулювати подачу тепла. Але разом з тим може з'явитися і ціла низка проблем. Якщо новою можливістю будуть нерозумно користуватися, частина будинків може взагалі порушити баланс у системі опалення і залишитися біля розбитого корита.

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Місце
Україна
Теги
квартираКабінет Міністрів України
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Kozak Natalia
Kozak Natalia
Що таке "пристрій прибудинкової території"?!
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