В Україні спростили отримання допомоги у зв'язку з безробіттям: з'явилися подробиці рішення

В Україні на час карантину скасували семиденний період для пошуку прийнятної роботи: реєструвати безробітних будуть першого ж дня після подання заяви до центру зайнятості; виплати призначать з цього ж дня.

Про це в понеділок, 30 березня, повідомили в пресслужбі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Виплати у зв'язку з безробіттям

"Під час надання статусу безробітного не застосовуватиметься семиденний період для активного пошуку прийнятної роботи. Особі відразу надаватиметься статус безробітного без необхідності протягом семи днів відвідувати співбесіди з роботодавцями", – сказано в повідомленні.

Крім того, зареєстровані безробітні отримають право не відвідувати службу зайнятості протягом 30 і більше календарних днів, а комунікація з працівниками служби зайнятості відбуватиметься дистанційно – телефоном, електронною поштою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги у зв'язку з безробіттям на період карантину через коронавірус.

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