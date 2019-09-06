В Україні спробують продати "дочку" скандального банку Росії

В Україні повторно виставили на аукціон пакет акцій "Промінвестбанку", який є "дочкою" російського державного банку ВЕБ.

Зокрема фінансову установу спробують продати на фондовій біржі ПФТС, йдеться на сайті організації.

При цьому ціна пакета на аукціоні, який відбудеться 20 вересня, була знижена на 25% до 399 млн гривень.

Перший аукціон з продажу "Промінвестбанку" повинні були провести ще 28 серпня, проте біржа ПФТС не отримала жодної заявки від учасників.

Стартова ціна пакета 99,77% акцій становила 532,1 млн гривень.

До цього стало відомо, що громадянин Росії Павло Фукс, який відзначився в Україні низкою корупційних схем і тіньовим викупом проблемних активів, намагається за допомогою свого партнера викупити акції "Промінвестбанку".

Крім того, Фукс вже здійснював подібну схему. Тоді він викуповував борги "Укргазвидобування".

Також OBOZREVATEL докладно писав про те, чому угода купівлі "Промінвестбанку" в Україні дозволить отримати від Росії мільярди доларів завдяки маніпуляціям з вартістю акцій.

В Україні повторно виставили на аукціон пакет акцій "Промінвестбанку"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Третейський суд у Гаазі зобов'язав Росію відшкодувати низці українських компаній збитки за анексію Криму. Зокрема йшлося про 159 млн доларів.

Росію визнали відповідальною за порушення прав українських інвесторів, починаючи із 21 березня 2014 року, коли президент РФ Володимир Путін підписав указ про анексію Криму.

Позов проти Росії подавали 18 українських компаній, а також одна фізична особа. Зокрема компанії "Аеробуд", "Крим Девелопмент", "Нива-тур", "УБК-Інвест", "Едельвейс-2000", ПП "Планета", "Приватофіс", "Приватленд", "Дан-Панорама", "Санаторій Енергетик", КУА "Фінансовий капітал" і КУА "Фінансовий вектор".

У зв'язку з цим Апеляційний суд Києва 12 вересня заарештував акції українських "дочок" російських банків за участі держави: ВТБ, Промінвестбанку та Сбербанку.

Однак це рішення було оскаржене у Верховному Суді 14 вересня.

2 жовтня Апеляційний суд Києва дозволив ексголові ПриватБанку Олександру Дубілету і ще 17 компаніям стягнути з Росії компенсацію за майно у Криму.

26 листопада "Ощадбанк" виграв у Міжнародному арбітражі у Російської Федерації $1,3 млрд компенсації збитків через анексію Криму.

Відповідне рішення ухвалив Арбітражний суд у Парижі. Сума вимог включає вартість втрати активів у Криму, вартість втрати бізнесу і відсотки, які будуть нараховані до фактичного отримання компенсації.

При цьому перший крок у суді Ощадбанк зробив у липні 2015 року. Тоді держбанк надіслав офіційного листа до РФ із заявою про те, що з їхніми інвестиціями на півострові поводяться незаконно.

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