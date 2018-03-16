В Україні скасують пільговий проїзд: з'ясувалися нюанси монетизації

Безкоштовний проїзд в українському транспорті буде скасовано після запуску монетизації пільг. Пільговики вже висловили свою стурбованість цими нововведеннями.

При цьому водії маршруток - у захваті, пише " КП в Україні".

Як відомо, сума не є єдиною і фіксованою для всієї країни: розмір компенсації буде щорічно визначатися обласними та столичною адміністраціями на відповідний рік. Кабмін лише затвердив основний принцип розрахунків на місяць: середня вартість проїзду множиться не менше ніж на 30 поїздок.

При цьому афганці вже оголосили, що мають намір страйкувати.

"... Ми збираємо нашу раду і будемо приймати рішення, як реагувати на такі постанови. Що таке 120 грн. На проїзд? Ну це ж смішно. Ми не вирішимо, як будемо діяти, але діяти будемо однозначно. Можливо, страйкувати, перекривати дороги і мітингувати. Це ж несправедливо. Не можна цього допустити", - розповіли вони.

А ось ветерани АТО вітають таке рішення, однак, підкреслюють, що потрібно вдосконалити механізм.

"Прогресивні люди вважають постанову правильною. Пільговий проїзд - це пережитки радянських часів. Але інше питання в механізмі - як все це буде реалізовуватися і яка буде сума монетизації. Остаточне рішення Київради покаже, чи є привід для паніки і занепокоєння. Звичайно, 30 поїздок - це занадто мало для Києва, де люди користуються не одним видом транспорту в день. Поки 60 поїздок - це той мінімум, від якого потрібно відштовхуватися, розглядаючи питання", - заявив заступник голови Київської міської спілки ветеранів АТО Антон Колумбет.

Тим часом водії та кондуктори громадського транспорту відповідають - за проїзд повинні платити всі.

"Давно пора ввести плату для пенсіонерів, - вважає водій столичного трамвая Валерій. - У Європі, наприклад, всі оплачують громадський транспорт. Я розумію, за кордоном пенсії в рази вище. Але для того, щоб з'їздити раз в тиждень на ринок, до лікаря або в аптеку - тридцяти поїздок досить".

Як повідомляв "Обозреватель", Кабінет міністрів України від 14 березня прийняв рішення монетизувати пільги на проїзд усіма видами громадського транспорту, які зачіпає як міські, так і приміські та міжміські маршрути.

Монетизація пільг на проїзд передбачена законом № 1774 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України", який був прийнятий Верховною Радою ще 6 грудня 2016 року. Законом було передбачено, що порядок монетизації визначає Кабінет міністрів.