В Україні скасували відпустку для людей, які усиновили новонароджених

Верховна Рада скасувала відпустку для осіб, які усиновили новонароджених дітей безпосередньо з пологового будинку.

За ухвалення законопроекту №6350 в цілому проголосували 248 депутатів при мінімально необхідних 226, передають "Українськi новини".

Відповідні зміни пропонується внести до Кодексу законів про працю та закон "Про відпустки".

Новини Верховний суд України заборонив невакцинованим дітям ходити до садочків

На сьогодні людині, яка усиновила новонароджену дитину, надається відпустка на 56 календарних днів (при усиновленні двох або більше дітей — 70 днів).

Однак, відповідно до Сімейного кодексу, кинута в пологовому будинку дитина може бути усиновлена після досягнення нею двомісячного віку.

Таким чином, норми Кодексу законів про працю та закону "Про відпустки" суперечать вимогам Сімейного кодексу.

Рада скасувала відпустку для осіб, які усиновили новонароджених дітей безпосередньо з пологового будинку

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кабінет міністрів вніс зміни до порядку проведення верифікації та моніторингу пенсій, допомог, пільг, субсидій та інших соціальних виплат.

Міністерство фінансів зможе отримувати інформацію, необхідну для верифікації та моніторингу державних виплат, яка впливає на визначення права на отримання і розмір таких виплат, зокрема персональні дані.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!