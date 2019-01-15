В Україні скасували пільги на електрику: кого стосуватиметься

В Україні з 1 січня 2019 року скасували нічний пільговий тариф на поставку електроенергії для юридичних осіб.

Відповідне рішення ухвалила Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). Таким чином з 1 січня 2019 року для непобутових споживачів втрачають чинність тарифи, диференційовані за часом.

"Скасування постанови НКРЕКП "Про тарифи, диференційовані за періодами часу" для юросіб дозволить забезпечити зменшення перехресного субсидування між різними категоріями споживачів на 3,5 млрд гривень", — йдеться у повідомленні.

При цьому диференційовані тарифи на електроенергію для населення продовжують діяти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вартість "струму" утримуватимуть до липня 2019 року. Потім на українців чекає або різкий стрибок цін, орієнтовно вартість електроенергії може зрости до того моменту вдвічі — до більше 2 грн за кВт/год, або ж, як і з газом, Кабінет міністрів зобов'яже постачальників продавати електроенергію за спеціальним тарифом.

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